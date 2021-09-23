農民豐收節｜農業部鼓勵直播帶貨　抖音富域計劃為農民提供培訓

今年9月23日農歷秋分是第四個中國農民豐收節，國家統計局數據顯示，今年全國夏糧總產量2916億斤，比2020年增加59.3億斤，增長2.1%。根據計劃，今年糧食總產量計劃在1.3萬億斤以上，而專家預計，今年中國糧食總產量有望突破1.36萬億斤，實現「十八連豐」。



9月15日，貴州省龍里縣灣灘河鎮灣寨社區的農民在搶收稻穀。（新華社）

據新華社主辦的《經濟參考報》報道，農業農村部新聞發言人魏百剛近期表示，雖然今年極端天氣多發頻發，局部地區災情重，但重災區佔秋糧面積比較小，全國農業災情與往年比總體偏輕，受災、成災和絕收面積均是近5年同期最低。同時因積極應對災情，抓緊改種補種，彌補了一部分損失。

另外，今年秋糧種植面積有所增加，13個糧食主產省中，除部分重災區外，其他部分作物長勢較好，增產趨勢明顯，為實現全年糧食豐收提供了條件。從目前全國調度情況看，糧食總體價格繼續保持基本穩定，市場沒有出現大漲大跌的情況。

內地自2018年起將每年農曆秋分設立為農民豐收節，也是國家層面為農民設立的第一個節日。農業農村部副部長馬有祥表示，農民的獲得感、幸福感、安全感強不強，是衡量豐收節成功與否最重要的標準。

據介紹，今年豐收節的一個突出特點是市場導向，活躍消費市場。鼓勵各類市場主體開展展示展銷、直播帶貨、專場推介等各類營銷促銷活動，讓農產品出村進城，走進尋常百姓家。

西域美農李春望在抖音上直播銷售蜜柚。（抖音截圖）

值得一提的是，抖音電商今年4月發布了「富域計劃」，與各地政府合作，助力地方產業帶集聚升級，推動本土品牌數字化營銷。抖音電商還將為農民和鄉村創業者提供專業培訓，幫助其掌握短視頻和直播技能，推動農副產品銷售，助力鄉村振興。

此外，今年豐收節的主場活動安排在長江流域的浙江嘉興、湖南長沙、四川德陽等地，而浙江承擔「高質量發展建設共同富裕示範區」的重任。農業農村部近日和浙江省聯合印發文件，強調以縮小城鄉區域發展差距、促進農民共同富裕為主攻方向，更加注重向相對欠發達地區傾斜、向農村困難群眾傾斜。計劃到2025年，浙江有條件的地區率先基本實現農業農村現代化，形成一批可複製可推廣的經驗模式。