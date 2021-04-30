內地2.8億農民工去年月均收入4072元　按年增長2.8%

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-30 22:01

國家統計局網站4月30日發布的《2020年農民工監測調查報告》（下稱《報告》）顯示，2020年農民工月均收入4072元（人民幣．下同），比上年增加110元，增長2.8%。

《報告》顯示，2020年全國農民工總量約2.86億人，比上年減少517萬人，下降1.8%。其中，外出農民工約1.7億人，比上年減少466萬人，下降2.7%；本地農民工約1.16億人，比上年減少51萬人，下降0.4%。

在外出農民工中，年末在城鎮居住的進城農民工約1.31億人，比上年減少399萬人，下降3.0%。跨省流動農民工7052萬人，比上年減少456萬人，下降6.1%；在省內就業的外出農民工9907萬人，比上年減少10萬人，與上年基本持平。

2020年2月23日，來自重慶30個區縣的518位農民工，統一乘坐動車專列赴浙江紹興相關企業返崗復工。（中新社）

《報告》又顯示，東部地區輸出農民工人數減少最多，佔到減少總量的一半以上。在東部地區務工人數減少也最多，中西部地區吸納就業的農民工繼續增加。

在東部地區就業的農民工約1.51億人，比上年減少568萬人，下降3.6%，佔農民工總量的53%。其中，去年在京津冀地區就業的農民工2076萬人，在江浙滬地區就業的農民工5179萬人，在珠三角地區就業的農民工4223萬人。

在中部地區就業農民工6227萬人，與上年基本持平，佔農民工總量的21.8%。在西部地區就業農民工6279萬人，比上年增加106萬人，增長1.7%，佔農民工總量的22.0%。在東北地區就業農民工853萬人，比上年減少42萬人，下降4.7%，佔農民工總量的3.0%。

關於農民工基本特徵，《報告》指出，女性和有配偶的農民工佔比均有所下降。在全部農民工中，男性佔65.2%，女性佔34.8%；未婚的佔17.0%，有配偶的佔79.9%，喪偶或離婚的佔3.1%。此外，農民工平均年齡繼續提高。農民工平均年齡為41.4歲，比上年提高0.6歲。從年齡結構看，40歲及以下農民工所佔比重為49.4%， 50歲以上農民工所佔比重為26.4%。

2020年1月2日，合肥工地農民工品嘗臘八粥。（中新社）

《報告》還顯示，農民工月均收入4072元，比上年增加110元，增長2.8%。其中，外出農民工月均收入4549元，比上年增加122元，增長2.7%；本地農民工月均收入3606元，比上年增加106元，增長3.0%。東部地區農民工月均收入增速快於其他地區，製造業農民工月均收入增速最快。

關於進城農民工社會融合情況，《報告》指出，進城農民工對所在城市的歸屬感和適應度不斷增強。進城農民工中，41.4%認為自己是所居住城市的「本地人」，比上年提高1.4個百分點。