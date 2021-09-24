新冠Delta病毒佔全球90%以上病例　國產重組蛋白疫苗保護力達79%

因德爾塔（Delta）變異毒株傳播導致全球新冠疫情反覆，9月22日揭曉的一項臨牀試驗結果顯示，中國研發出全球首個對多種變異株均有效疫苗。



據中國企業三葉草生物製藥官方微信消息，三葉草生物自主研發的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）II/III期臨牀數據於9月22日晚公布，對所有新冠變異毒株的保護效力達到全球領先水平。其中，對目前佔全球所有新冠病例90%以上的德爾塔變異株的保護效力為79%，對另外兩種變異毒株Gamma和Mu的保護效力分別為92%、59%。

由SCB-2019研發單位三葉草生物和資助機構流行病防範創新聯盟（CEPI）共同發布的這項臨牀試驗結果顯示，三葉草生物新冠候選疫苗是全球首批在隨機雙盲臨牀試驗中對德爾塔毒株展示出具有顯著保護效力的新冠疫苗之一，而且具有良好的安全性。

這標誌着，該新冠疫苗成為全球第一個針對這三種變異毒株都顯著有效的新冠候選疫苗，將為人類應對變異新冠病毒（SARS-CoV-2）提供強有力的武器。

根據三葉草方面公布的數據，該試驗為雙盲對照試驗，共納入超過30,000名受試者，在菲律賓、巴西、哥倫比亞、南非和比利時5個國家進行。三葉草方面稱，此次所有病例均為變異毒株引起，德爾塔、Mu和Gamma毒株佔比最高，三者佔到全部毒株的73%。

三葉草生物計劃於2021年第四季度向全球各藥監機構（包括中國國家藥品監督管理局/藥品審評中心、歐洲藥品管理局）以及世界衛生組織（WHO）提交附條件上市批准申請。獲得附條件上市批准後，三葉草生物預計於2021年年底以前啟動首批新冠候選疫苗產品上市。一旦獲批列入世界衛生組織緊急使用清單（EUL），三葉草生物將通過「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX機制）向全球提供多達4.14億劑新冠候選疫苗。