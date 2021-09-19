廈門疫情｜起源為外市輸入病例　28份樣本檢測均為Delta變種病毒

福建新冠肺炎疫情仍未緩和。國家衛健委公布，內地昨日（18日）新增66宗確診病例，其中43宗為本地個案，均在福建，包括廈門市39宗、莆田市4宗。

廈門市政府今日（19日）召開疫情防控情況新聞發布會，公布通過流調溯源及專家組分析，本次廈門市的疫情起源為外市輸入病例。



廈門市政府宣布，通過流調溯源，經專家組研判分析，本次疫情起源是外市輸入病例，在工廠等人群密集場所爆發和擴散，在首次報告病例前已經傳播2至3代，導致疫情嚴峻和複雜。當局已組織對陽性樣本進行基因測序，檢出28份樣本，均為Delta變種病毒，且高度同源，屬於同一傳播鏈。

廈門市第二輪全民核酸檢測採樣工作已基本完成。現已引進6個方艙實驗室，迅速提升檢測能力至每日80萬管，預計今日能夠得出全部檢測結果。同日下午5時起，同安區開始第三輪全民核酸檢測，預計明日（20日）下午2時完成。

此外，國家衛健委公布，截至昨日，內地累計接種新冠疫苗逾21億劑次，疫苗接種總人數達11億，其中超過10億人已完成全程接種，接種總人數佔全國總人口的78%。接種總劑次和覆蓋人數均居全球首位，人群覆蓋率位居全球前列。