CPTPP｜台灣申請加入稱不應牽連兩岸關係　大陸外交部：堅決反對

中國大陸與台灣先後提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），後者申請的名稱為「台澎金馬個別關稅領域」。

台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在周四（23日）的記者會上表示，加入完全是為了台灣利益，不應該將兩岸關係有所牽連。

不過，大陸外交部在同日的記者會上就表明，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。



鄧振中稱，自2017年CPTPP生效後，總統蔡英文已多次宣示要加入的決心，指示政府各部會積極準備，比如相對的法規修訂、持續透過雙邊與多邊場域尋求支持、民間團體支持等。在衡量所有情況，現在是申請加入最好時機點。

鄧振中表示，加入完全是為了台灣利益，不應該將兩岸關係有所牽連。（中央社）

鄧振中進一步稱，今年CPTPP的輪值主席國是日本，台日雙方友好、交往密切，也有許多交換意見機會，加上台灣內部許多團體呼籲要儘快加入，因此認為現在是最合適的時機點。此外，對於其他成員國，台灣外交部也在持續爭取支持。鄧振中強調，加入完全是為了台灣利益，要為台灣企業爭取空間，併為自身長遠經濟發展，跟其他國家目的沒有任何關聯，是經過深思熟慮的重要經濟戰略一環

但鄧振中也表明，大陸在國際上阻撓台灣活動的空間，如果對方先加入，台灣就會有相當風險。鄧振中稱，台灣與大陸是不同的體制，台灣有完整的市場經濟、民主法治基礎且尊重私人財產，主張CPTPP應該就不同案子審查實質條件是否符合，不應該將兩岸關係有所牽連。

鄧振中更稱，名稱上選擇「台澎金馬個別關稅領域」，主要是台灣加入世界貿易組織（WTO），以及與新加坡、新西蘭簽訂自由貿易協定時，也是用此名稱，在國際上行之有年，爭議最少。

大陸外交部發言人趙立堅則稱，台灣是中國不可分割的一部分，「一個中國」原則是公認的國際關系准則和國際社會普遍共識，「我們堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。」趙立堅重申，中國的立場是明確。