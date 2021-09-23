CPTPP｜台灣申請加入美日同聲肯定　分析指兩岸或展開劇烈攻防戰

台灣周三（22日）正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請，據日本放送協會（NHK）報道，日本外務省官員對此表達肯定的看法；同日，美台商業協會表示，台灣在科技、投資與供應鏈具優勢，會是重要價值夥伴，CPTPP成員應在不受中國大陸恫嚇下考慮台灣申請案，美國政府也應給予支持。



日本外務省官員接受NHK採訪時表示，台灣採行市場經濟，對照台灣在世界貿易組織（WTO）的實績等，要加入CPTPP所必須符合的高標準應是可被期待的，如果能符合這些標準的話，日本政府會歡迎。同時，該官員稱，台灣是與日本共享共通的價值觀的夥伴，對於台灣正式遞出申請一事持肯定的看法。

日本讀賣新聞則提出分析，認為台灣與中國大陸今後可能針對CPTPP一事展開的攻防戰可能會加劇。目前看來，中國大陸不太可能早日加入CPTPP，為了防止台灣先加入，其可能加強對CPTPP的成員國進行外交策動。

中國大陸商務部日前表態，指中方希望積極地扮演經濟全球化的推動者角色。（AP）

此外，作為美台雙邊貿易重要橋樑的美台商業協會（US-Taiwan Business Council）亦發表聲明，對台灣申請加入CPTPP一事表達歡迎，強調台灣在科技、投資與供應鏈具有優勢，能成為CPTPP會員國重要價值夥伴。聲明又指，台灣同時是WTO與亞太經濟合作會議（APEC）會員，若達到CPTPP會員國所期待的高經濟標準，台灣完全有權利被納入。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）強調，中國大陸的案件不該影響到台灣的申請，CPTPP會員國應在不受北京政治影響下，基於台灣本身經濟優點考慮申請案。

儘管美國早在2017年退出CPTPP，但韓儒伯仍向拜登政府喊話，呼籲美國政府公開支持台灣申請案，並儘快與美國國會就貿易政策達成共識，讓美國得以重新申請加入CPTPP。不過，一位不具名美國國務院發言人答覆台媒中央社詢問時，僅表示美方了解台灣已正式遞出加入CPTPP的申請，但美國不是CPTPP一員，相關看法交由成員發言。

根據CPTPP入會程序，有意加入的經濟體提出申請後，須與各會員進行諮商，CPTPP執委會會決議是否啟動入會程序，併成立工作小組進行談判，最後以「共識決」決定是否批准申請。