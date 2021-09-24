港識深事｜百萬平治車不足10日即頻出事　店家處理手法惹車主不滿

新車到手不足10天已頻出多種故障？深圳的任女士便遭遇這種倒楣事，她早前在龍崗平湖中升平治店購買了價值116萬元人民幣的平治s400商務車，結果卻發現時而開不了車門，時而SOS自動報警等，兩側安全氣囊亦先後異常，即使多次交回店內檢查維修亦未能改善，向平治店討說法卻又往往不了了之，無奈之下只能求助媒體。



據奧一新聞報道，任女士在4月時購入該平治車，在發現其頻繁出現多個問題後，便向平治店提出退車或換車要求，惟遭拒絕。她只好採納店方建議，將車開到店內檢查維修。可是維修後一周，該車又出現多種故障，包括「車啟動時，加油門也開不走」、「座椅無法調節」、「SOS緊急求助提示」、「儀錶盤上的安全氣囊警示燈提示『右前側故障，請到授權中心』」等，這令她不安，懷疑其是否翻新車或者二手車。

後來，任女士到平治店討說法，但等了一小時也無人理，令她大發脾氣。之後，一名維修部負責人回應她「只是常見的小問題，不用過多關注」。任女士又不滿，每當出現問題，平治店工作人員就讓她開車到店檢查，每次都要花上好幾個小時，可是前後檢查6次、維修2次，只解決了門與座椅的小問題，其他問題依然未解決，甚至連故障的原因到底是什麼都未明，想退換又因問題不屬於三包政策範圍而不果。她質問每次消耗的時間、金錢成本又有誰能補償。

據任女士提供的聊天記錄顯示，她每次遇到故障都會將問題及圖片發到專門為處理此車故障而開的服務群內，可通常只有一名客服以「反饋已記錄」、「協助遠程看一下」、「安排技術同事回覆」等話術回應，群內其他技術人員以及維修部負責人皆默不作聲。任女士亦曾向深圳市市場監督管理局龍崗監管局投訴，但由於平治店方面拒絕接受調解，龍崗監管局無法介入。

對此，奧一新聞記者曾聯繫平治店售後工作人員問及任女士車輛何以頻繁出現故障，惟對方表示其只負責記錄反饋，詳情需咨詢技術人員或市場部，可當記者多次請求對方提供相關聯繫方式時，卻遭到拒絕。深圳市市場監督管理局相關工作人員則表示，汽車問題較為複雜，涉及到雙方合約簽訂問題，並提到如果被投訴人拒絕調解，消費者可向深圳市消費者委員會求助或對商家提訴。

此外，報道指出，任女士的經歷並非個例，早在2017年，內地就曾因平治安全氣囊存隱患的問題，召回146輛問題車輛；2019年，平治亦因安全氣囊增壓泵問題，在國外召回9萬輛故障車輛。