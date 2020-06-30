或會滲油有安全隱患　內地召回涉多款型號近67萬輛平治房車

據國家市場監管總局網站29日（周一）發布的召回信息顯示，近67萬輛平治（Mercedes-Benz，內地稱奔馳）汽車被召回，豐田皇冠則有127輛汽車被召回。

本次內地召回的車輛涉及進口平治C級汽車、SLC級汽車、GLC SUV汽車等車型。（平治香港官方網站）

日前，梅賽德斯-奔馳（中國）汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有限公司、福建奔馳汽車有限公司向國家市場監督管理總局備案召回計劃，將自2020年12月起召回汽車共計668954輛，涉及進口平治C級汽車、SLC級汽車、GLC SUV汽車等車型。

這次召回範圍內部分車輛發動機的高壓燃油泵與低壓燃油管的結合處，在受到長期的熱負荷影響後密封性將降低，在低溫條件下車輛冷啟動時，可能發生滲油，不符合相關規定，存在安全隱患。上述公司將通過授權經銷商為召回範圍內的車輛免費更換高壓燃油泵燃油管，以消除安全隱患。

此外，天津一汽豐田汽車有限公司也向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，決定自2020年7月起召回2009年12月至2010年12月生產的部分皇冠汽車，共計127輛。

據悉，本次召回範圍內部分車輛由於音頻功放器內部的電路結構不完善，且功放器中的揚聲器驅動元件在製造過程中可能混入異物，有可能導致電子迴路發生短路，保護電路可能無法正常運行，遇到過電流時發生基板燒損，產生可燃性氣體。極端情況下，可能導致起火，存在安全隱患。

（綜合報道）