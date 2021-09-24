江蘇政法委書記王立科落馬　被揭曾強烈抵制反腐劇《人民的名義》

前江蘇省政法委書記王立科日前被開除黨籍、公職，內地知名反腐劇《人民的名義》總監制、總發行人李學政其後發文，爆料稱王立科當年曾利用司法資源強烈抵制《人民的名義》。

據介紹，《人民的名義》是由最高人民檢察院影視中心牽頭製作，於2017年3月28日首播，編劇為以反腐小說著名的作家周梅森。為了獲取第一手材料及靈感，周梅森曾於監禁「大老虎」的秦城監獄等監獄生活2個多月，採訪多位在囚貪官。



《人民的名義》是內地知名反腐電視劇。（微博）

李學政表示，王立科為抵制《人民的名義》所採取的手段，包括有下令刪除所有支持工作的江蘇政法部門的「鳴謝」單位，並且嚴厲批評有關部明對拍攝工作的支持行為。李學政稱，王立科有向有關部門領導強烈反映該劇有「危害性」，要爭取停播。

李學政在最新的發文中更提到，王立科利用輿論私下造謠，施壓電視劇及有關部門，「《人民的名義》在播出到三十幾集時，《人民日報》社以及下屬媒體接受了有關部門的嚴肅調查，內容涉嫌接受《人民的名義》劇組的『有償新聞』來為《人民的名義》站隊宣傳。」

李學政亦有在《人民的名義》飾演一名角色。（微信）

李學政坦言，盡管這些阻撓破壞手段沒有實質影響《人民的名義》的播出，但在媒體界確實使他們帶來極大的壓力。

據此前報道，中央紀委國家監委在周三（22日）通報，前江蘇省委原常委、政法委書記王立科被開除黨籍、公職。通報批評王立科「從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實」，更甚者稱他「嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態」。