江蘇「政法虎」王立科被「雙開」　官方通報措辭嚴厲前所未見

曾在去年10月24日主動投案的江蘇省委常委、政法委書記王立科，日前被開除黨籍公職，官方通報中出現一些新提法，引發關注。



王立科日前被開除黨籍公職。（網絡圖片）

9月22日，據中央紀委國家監委通報，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對江蘇省委原常委、政法委原書記王立科嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

通報稱，王立科從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實，政治上毫無原則，喪失「四個意識」，參與在黨內搞團團夥夥，為謀求個人職務晉升大搞政治投機、攀附貼靠，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，特權思想嚴重，生活奢靡腐敗，違規長期佔用公車和辦公用房，長期安排多名公職、現役人員為其及家人提供服務；在組織函詢時不如實向組織說明問題，篡改、偽造個人檔案，賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態；縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，腐化墮落，大搞錢色交易；貪婪妄為，為謀取不正當利益向他人賄送鉅額財物，肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、貸款辦理、職務調整等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

最終，經中共中央批准，決定給予王立科開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

值得注意的是，中央紀委國家監委雙開通報中出現一些新提法引起了外界關注，包括其從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實等。此外，王立科雖主動投案，但通報中並未出現認定其主動投案、如實交代違紀違法問題的表述。

公開資料顯示，王立科出生於1964年12月，山東蓬萊人，早年在遼寧省公安系統工作，曾任葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長、黨委副書記，大連市副市長、市公安局局長等職。

2013年，王立科南下江蘇省，任省長助理，省政府黨組成員，公安廳黨委書記、廳長，12月晉升江蘇省副省長。2015年11月，王立科出任江蘇省委常委、政法委書記，併兼任省公安廳廳長。去年10月24日，王立科主動投案、接受調查。

此前，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余，河北省政協原黨組副書記、副主席艾文禮等人均屬主動投案，隨後主動交代問題，中央紀委國家監委在雙開通報中具體表述為——鑑於劉士餘能夠主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，按照「懲前毖後，治病救人」的原則，對其可予從輕處理。而王立科的雙開通報，並沒有相關表述。