53院士華人佔47？「聯合國科學院」與聯合國無關　發起人學歷存疑

近日，一則「聯合國科學院」首批53位院士中，華人佔47席的消息在內地不脛而走，單看表面，很容易令人以為這是華人揚威聯合國的案例。

不過經媒體調查發現，聯合國科學院並非由聯合國創辦，而是由向凌雲等人發起創辦的，後者宣稱自己擁有美國普林頓大學的榮譽工商管理學博士，然而中國教育部並不承認該校頒發的學位，至於首批院士的選拔標準亦不清晰。有加入的院士就直言，感覺組織與聯合國關係不大，只是由一班人自娛自樂搞起來。



日前，一篇名為《聯合國科學技術組織公佈53位學者為聯合國科學院首批院士》的通稿在網上流傳，內容顯示，首批華人院士中，有30人在中國的大學工作，涉及清華、北大等名校。

聯合國科學院官網顯示，其總部位於美國，是非營利性、自負盈虧的公益性團體，由院士等頂尖人才及團體自願組成，從事科研、技術、學術交流等活動，且經聯合國科學技術組織註冊，隸屬於聯合國科學技術組織。而後者的執行主席是向凌雲，官網介紹其為經濟學家、發明家、作家，是金融行業最佳領袖人物，並曾獲世界卓越華人金像獎，國際科學進步獎，重大技術革新發明獎等。

組織是非營利性、自負盈虧的公益性團體。（聯合國科學院官網）

據《新京報》報道，向凌雲生於貴州，現年44歲，擁有美國綠卡並已移民美國，但目前還是中國籍。今年4月21日，他與另外兩位發起人註冊成立聯合國科學技術組織，之後在5月1日，聯合國科學院成立。不過據向凌雲表示，聯合國科學院與聯合國並無任何從屬關係，而是登記於聯合國經濟和社會事務部公共組織數據庫。

聯合國經社部非政府組織處官網顯示，除非有明確表明，即通過確定非政府組織持有的經社理事會諮商地位的類型，否則該數據庫和網站上的簡介，本身並不意味着其與聯合國有任何從屬關係。對此向凌雲表示「正在按部就班取得諮商地位」。官網還顯示，在相關數據庫中，已有超過2.4萬個類似的組織。

北京大學遙感與地理信息系統研究所所長、中國科學院院士童慶禧，是聯合國科學院首批院士的其中一員。他憶述，一名年青學者在上半年邀請他加入該組織，並稱組織準備做有益於科學事業的事，他遂填寫了一張中文申請表。之後，童慶禧被拉進了一個群組，卻發現群中的中國人越來越多，且很多人都不是兩院院士，因此他填申請表後便沒有進一步提供證書副本等材料。

童慶禧直言，感覺該組織與聯合國關係不大，只是個由一班人自娛自樂搞起來的組織，但是從交流中可以看出，成員們的水平都不錯，是各自領域很優秀的專家。他又指，許多人想加入名望高的學術性組織，但兩院院士的評選十分困難，而透過加入這個組織，很多人會覺得自己在科學技術界有了名分。

向凌雲有份發起創辦聯合國科學院。（新京報）

據統計，聯合國科學院首批院士中，只有2名中國科學院院士、2名中國工程院院士、1名中國科學院外籍院士，另有21人擁有俄羅斯自然科學院院士頭銜。

向凌雲表示，首批院士均為學術機構或學者推薦、自薦產生，符合作為或相當於一個國家的科學院或工程院院士的前提，又指選拔標準是由11人組成的首屆院士籌備組決定，他們都是義務工作，籌備至今沒有任何收費問題。

儘管如此，北京大學校友網、復旦大學校友會都已撤回早前恭賀校友榮獲聯合國科學院院士的文章。

更令人意外的是，向凌雲自稱是美國普林頓大學的榮譽工商管理學博士，惟在中國教育部教育涉外監管信息網上，卻查詢不到該校的資料，就連美國教育部官網也如此，而網上也找不到該校的有效官網。

對此向凌雲承認，中國教育部並不承認該校頒發的學位，又指該校屬於美國的職業學院，「畢竟是2014年的事情了，也不知道這兩年倒閉了沒有，疫情這兩年美國很多職業大學都倒閉了」。

向凌雲還提供了一份疑似美國加州州務卿公證的證書，以證明該校確實存在，然而證書中，他的名字被寫成「Xiang，Lingjun」，對此他僅表示，應該是出現筆誤。

值得一提的是，據天眼查顯示，向凌雲擔任法定代表人的公司的全資子公司，曾因商標侵權被起訴，最後被判罪成，須賠償，而涉事公司目前在註銷中。