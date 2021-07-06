謀求推薦不成毆打國際組織中國籍院士　航天投資董事長張陶被刑拘

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-06 11:53

航天投資控股有限公司董事長張陶因謀求推薦不成，遷怒毆打非政府國際組織「國際宇航科學院」的兩名院士，致對方骨折住院。張陶事後已被中國航天科技集團停職。 北京朝陽區警方在周一（5日）晚上通報具體案情，張陶目前已被刑事拘留。

據此前報道，事發在6月6日，張陶為申報國際宇航科學院院士資格，邀請該院85歲的吳美蓉院士及55歲的王晉年院士至航天投資控股有限公司訪問，隨後三人共晉晚餐。席間王晉年認為要先了解清楚再議，結果張陶突然發火。當晚10時許，張陶與公司下屬送王晉年、吳美蓉返回住所，張陶在升降機門口再次暴力毆打王晉年，期間還將吳美蓉推倒在地。

+ 4 + 4 + 4

王晉年、吳美蓉傷重送院，前者多處肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷，後者被診斷為胸椎輕度壓縮骨折、腰椎滑脫。

警方在通報中詳細說明事件經過，當天晚上張陶與王晉年、吳美蓉等人在餐廳共同就餐，期間張陶、王晉年酒後發生口角。晚上10時許，張陶和其同事分別將吳美蓉、王晉年送往位於朝陽區的某小區。10時40分許，張陶和王晉年再次發生口角，後在王晉年住所單元樓道和電梯內，張陶多次踢踹毆打王晉年。期間，吳美蓉在勸阻過程中因被張陶拉拽、碰撞，兩次倒地。11時18分許，張陶被同事勸開，王晉年、吳美蓉上樓回家。後吳美蓉因身體不適報警，張某陪同吳美蓉前往醫院診治，王晉年在家休息。

警方指，吳美蓉仍在住院治療，無法進行覆查及提供完整病歷材料，須待其出院後提交相關病歷材料並覆檢，才能進行正式傷情鑑定。至於王晉年的情況，他在日前前往醫院覆診，覆診結果經專家會商後，司法鑑定機構出具輕傷二級的鑑定意見。