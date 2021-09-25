孟晚舟回國｜妹妹姚安娜感謝黨和國家　稱姐姐永遠是榜樣

華為副董事長孟晚舟和美國司法部達成延期起訴協議後，加拿大法院結束引渡聆訊。孟晚舟的妹妹姚安娜今日（25日）在微博發聲，稱感謝黨和國家。



新華社報道稱，經當局不懈努力，孟晚舟已經乘坐中國政府包機離開加拿大，即將回國與家人團聚。對此，姚安娜表示：「姐姐的飛機已飛過北極上空，很快就能回到偉大的祖國，沒有祖國的強大，就不會有姐姐的自由和家人的團聚，感謝黨和偉大的祖國，姐姐你永遠是我的榜樣，是全家的驕傲。」

2018年底，孟晚舟被美國指控向伊朗出售敏感科技，並以假賬資料掩護，加拿大方面遂應美國要求在機場逮捕了她。近3年來，孟晚舟案多次開庭，但一直未有結果。

孟晚舟在加拿大遭扣押近3年（點擊大圖瀏覽）：

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期間，中美關係以及中加關係不斷惡化，外交部多次指責加拿大對孟晚舟是非法拘禁，並要求加方放人。與此同時，中國維持對加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑判決，兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）亦被中方扣押，分別被控間諜罪，其中斯帕弗被判監禁11年。而在孟晚舟被釋放之際，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，康明凱和斯帕弗已經啟程回國。