孟晚舟回國｜新華社稱今晚抵深圳　胡錫進：北京強援助不認罪獲釋

最新消息表示，華為高管孟晚舟被加拿大釋放，並乘坐中國政府包機將於9月25日晚抵達深圳。官方新華社當日上午也發布孟晚舟回國消息。



新華社9月25日報道稱，「經中國政府不懈努力，孟晚舟女士已經乘坐中國政府包機離開加拿大，即將回到祖國，並與家人團聚。」

孟晚舟在2018年底被美國指控向伊朗出售「敏感科技」，並「以假賬資料掩護」，加拿大方應美國要求在機場逮捕 了孟晚舟。近3年來，孟晚舟案多次開庭但一直未有結果。在此期間，中美關係以及中加關係不斷惡化。

外交部多次指責加拿大對孟晚舟是非法拘禁，並要求加方放人。中國外交部發言人華春瑩8月19日再次抨擊孟晚舟事件是「一起徹頭徹尾的政治事件」。美國政府炮製這一事件，真正目的是要打壓中國高科技企業，阻撓中國科技發展，加拿大扮演了美國的幫兇，負有不可推卸的責任。

在這期間，中國維持對加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑判決，兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）被扣押，分別被控間諜罪。其中斯帕弗被判監禁11年。

在孟晚舟被加拿大釋放乘飛機回到中國之際，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9月24日表示，康明凱和斯帕弗已經啟程回國，他們乘坐的飛機已經離開中國空域，預計當地時間25日早上抵達加拿大。

孟晚舟在加拿大遭扣押近3年（點擊大圖瀏覽）：

+ 3

9月24日，孟晚舟通過視頻在紐約布魯克林聯邦法庭出庭。孟晚舟對多項銀行欺詐指控表示不認罪；作為協議的一部分，她承認曾就華為在伊朗業務誤導銀行。最終加拿大法院簽署了孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，孟晚舟獲准返回中國。

美國司法部9月24日稱，已與孟晚舟達成暫緩起訴協議。暫緩起訴協議有效到明年12月1日，屆時美國將撤銷針對她的指控，但前提是她同意對案件進行「事實陳述」。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進25日發布微博祝賀孟晚舟獲釋。胡錫進說，過去的1,000多天對孟晚舟來說是顛覆性的，對國際關係來說也是顛覆性的。然而在中國政府的強大協助下，孟晚舟最終以不認罪的方式得以獲釋，這令人欣慰。

胡錫進表示，這與前法國阿爾斯通公司高管弗雷德裏克·皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）當年在美國被判刑並受到5年監禁，以及阿爾斯通公司付出高額罰金、並被迫將核心業務出售給美國通用公司相比，孟晚舟和華為都幸運得多。

他指出，希望孟晚舟獲釋也是一個標誌性的進展。希望它能對中加關係重啟和中美關係的鬆動都能起到一定作用。希望這會帶來國際秩序的某種修復，今後再也不應有商務人士在國際旅行時出於政治原因被逮捕。