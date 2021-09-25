孟晚舟回國｜遭軟禁1028日　機上感言：回家的路是世間最暖的歸途

華為副董事長孟晚舟9月24日結束了在溫哥華近三年的軟禁生活後乘坐中國國航的包機，啟程返回中國。

據央視報道，孟晚舟在包機飛越北極上空時表示，闊別三年的祖國已在天涯咫尺。她稱，沒有強大的祖國，就沒有自己今天的自由。「回家的路，雖曲折起伏，卻是世間最暖的歸途。」



圖為2021年9月24日，華為副董事長孟晚舟離開位於加拿大溫哥華的住所。（AP）

孟晚舟表示，中國共產黨的領導下，國正在走向繁榮昌盛，沒有強大的祖國，就沒有自己今天的自由。過去的1028天，左右踟躇，千頭萬緒難抉擇；過去的1028天，日夜徘徊，縱有萬語難言說；過去的1028天，山重水覆，不知歸途在何處。

孟晚舟指，一次次墜入深淵，又一次次闖入暗夜，曾讓她輾轉難眠，更讓她刻骨銘心。淚水抱怨化解不了愁苦，傷春悲秋翻越不過泥濘，與其困頓掙紮，不如心向陽光，沖出陰霾。有些風浪，難免艱險，唯有直面才能揚帆遠航；有些抵達，難免迂回，歷盡波折終會停泊靠岸。

孟晚舟在包機飛越北極上空時表示，闊別三年的祖國已在天涯咫尺。（央視新聞）

孟晚舟稱，「我們祈禱和平，幸運的是，我們生在一個和平的時代；我們崇尚偉大，可貴的是，我們生在一個偉大的國家。」成長在改革開放時期的自己，更是親眼目睹、親身經歷了共產黨領導下的中國和中國人民是如此偉大，為世界的和平與發展做出巨大的貢獻。

孟晚舟最後分別對祖國、黨和政府、自己的家人夥伴、同事以及關心自己的人表示感謝，「午夜夢回，最是心底那一輪明月，那一江春水，那一縷鄉愁，亦是我滯留他鄉三年每分每秒的心靈歸宿。秋風掠過，登機前，溫哥華已需寒衣加身。此時，祖國的秋日正是天朗氣清、暖陽和煦，期待一年好景致，再賞橙黃橘綠時。」