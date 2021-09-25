華為連續六年中國民營企業500強榜首　恒大集團缺席不參與排序

全國工商聯周六（25日）在2021中國民營企業500強峰會上，發布《2021年中國民營企業500強報告》，華為以2020年8913.68億元（人民幣．下同）的營收，再度排名第一，已是連續六年位居民營企業500強、製造業民營企業500強的榜首。

值得一提是，深陷債務危機恒大集團，今次並未有參與排序。



華為連續六年位居民營企業500強、製造業民營企業500強的榜首。（視覺中國）

根據《報告》，民營企業500強在2020年的營業收入，總額合計為351163.21億元，戶均702.33億元。截至2020年末，民營企業500強的企業資產總額合計為507291.63億元，戶均1014.58億元。其中在收入排名方面，前五位依次是華為投資控股有限公司（8913.68億元）、京東（7686.24億元）、恒力集團有限公司（6953.36億元）、正威國際集團有限公司（6919.37億元）、阿裡巴巴（中國）有限公司（6442.08億元）。

《報告》並提到，8月時中國內地共有34間民營企業入圍2021年《財富》雜志世界500強榜單，當中有31間企業亦入圍2021年中國民營企業500強，他們的排名和營業收入總體較上年均有所提升。至於其余3間企業，中國平安、中國恒大集團、太平洋建設集團有限公司，則未有參與2021年中國民營企業500強排序。

此外，《報告》在防範化解重大風險專題中指出，有暴露出的金融風險的13間500強企業，風險類型主要為銀行抽貸斷貸，部分資產被查封或凍結，債券、信托違約等，企數量分別為7間、6間和2間。