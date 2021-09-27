廣東限電｜省能源局：高溫下電量負荷雙增長　與「能耗雙控」無關

日前廣東省用電拉警報，廣東省發改委25日證實，全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」，甚至「開二停五」錯峰用電。

廣東省能源局副局長劉文勝27日（周一）表示，本輪錯峰用電主要是因為高溫天氣下電量負荷雙增長、省內機組發電能力有限等因素造成的，並不是因為能耗雙控工作。



劉文勝表示，廣東省經濟復蘇勢頭強勁，電力電量均高速增長，1月和3月歷史上首次用電負荷突破1億千瓦，電量增速達30%以上。1—8月，廣東省全社會用電量5253億千瓦時，同比增長17.3%，比全國增速高3.5個百分點；目前正是「金九銀十」訂單高峰期，二產、三產用電需求持續旺盛，工業用電量3077億千瓦時，同比增長18.3%。目前，廣東省統調最高負荷需求為全國最高，達1.41億千瓦，同比增長11%。

劉文勝又指，在高溫天氣下，電量負荷雙增長。廣東近期氣溫最高達34℃—38℃，較往年同期偏高3℃—4℃。此外，省內機組發電能力有限，天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，火電企業發電積極性不高，機組長期頂峰發電設備存在缺陷，均導致了目前的情況。

劉文勝又指，本輪錯峰用電與能耗雙控工作無關，廣東省堅持依法依規推進能耗雙控工作，避免「一刀切」做法，對未批先建等「兩高」項目採取停工、停產整改等措施；出現電力供應緊張時，優先保障居民生活、服務業等用電，重點限制「兩高」企業用電。

劉文勝稱，針對煤炭、天然氣價格高企，發電企業成本增加的問題，目前正在抓緊制定新的政策措施引導煤電機組頂峰發電，加大力度督促主要發電集團將機組發電能力儘快恢復至正常水平，並聯合有關部門現場督查檢查機組存煤、限高、臨修原因，督促電廠儘快恢復正常供電。