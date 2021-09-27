東北限電｜吉林「停水電成常態」通知惹不安　煤炭供給是關鍵？

在東北三省「拉閘限電」之際，吉林市新北水務有限公司昨日（26日）卻發出通知，稱停電、停水將變為常態，一度引起市民憂慮。

該公司今日（27日）解釋稱，因前述通知措辭不當、內容不准確，引起相關用戶及公眾誤解，稍後將嚴格按照公司制度處理相關責任人。



停電停水成常態？

9月26日，吉林市新北水務有限公司在微信公眾號上發布信息稱，按照國家電網要求，將不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，情況將持續到明年3月份，停電、停水變為常態，因此會導致九站泵站斷電而無法正常供水，近期會經常出現因停電導致的停水現象，望用水單位及居民及時做好儲水準備。有關信息之後被刪除。

今日，吉林市新北水務有限公司發布用戶通告稱，因擔心可能臨時停電導致公司供水區域用戶發生臨時停水情況，公司在微信公眾號上發布通知，主要是為了提醒廣大用戶及時做好儲水準備，但該通知措辭不當、內容不准確，給相關用戶和公眾造成誤解。公司為此深感自責，並將嚴肅對待此事，嚴格按公司制度處理相關責任人。

《證券時報》報道，家住黑龍江哈爾濱市的遲女士表示，哈爾濱市目前供水供電一切正常，並沒有接到將要停水停電的通知，「可能是因為黑龍江省煤炭資源比較豐富，所以電廠應該不缺煤。另外，不知道是因為受到疫情影響，還是為了節約用電，最近已經有一些商場開始提前下班了」。

最大可能避免拉閘限電

吉林省全省保電煤供應保溫暖過冬保工業運行視頻調度會議今日召開，省委常委、常務副省長吳靖平指出，受全國性的煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，目前絕大多數省份出現供電緊張局面。為增加煤炭供應，有關部門需落實與蒙東煤礦中長期供煤協議，加大進口煤採購，組織省內煤礦安全釋放產能，千方百計擴大市場煤供應，確保儲備煤足量達標，做到采暖期電煤不斷供、暖氣不停供，維護群眾正常生產生活秩序。

吳靖平強調，要全力保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況。電網公司要科學精準調度，確需停電限電，要提前告知居民做好準備，引導企業單位避峰錯峰用電。發電企業要增加供給，減少停機檢修，確保用電高峰時段發電能力，同時統籌風光新能源頂峰出力。要制定應急預案，防止發生系統性區域性長時間集中停電事件。

煤炭供給成關鍵

本次限電與煤炭緊缺不無關係。遼寧省某熱電企業的相關負責人透露，近年遼寧的電力一直都是比較富餘，現在之所以有電力供應緊張的情況，主要是因為電廠燃料庫存不足導致，而並非因為需求端突然間大幅增加，導致電力供應不足。他介紹，在經歷了供給側改革去產能之後，遼寧省目前的煤炭產能大概在3000噸、4000噸的水平，但省內一年的煤炭需求量已遠超上述水平。

今年初，遼寧省統計局披露的「2020年全省規模以上工業企業能源生產情況」顯示，去年遼寧全省規模以上工業企業主要能源產品產量中，原煤、原油產量下降，其中原煤產量3091.5萬噸，同比下降6%。前述負責人表示，在此情況下，遼寧省的煤炭很大一部分要從內蒙古、山西等省份調入，除此之外還有一部分需要進口。

然而，受到新冠肺炎疫情等因素，進口煤炭受到很大影響，而內蒙古的煤炭因為受到環保、大型煤礦重新核定產能等因素，令整體產能受影響。正因如此，國內煤炭價格出現較大幅度的上漲，令發電企業的生產成本大大增加。在煤炭價格大幅上漲的同時，煤炭的供給仍顯不足，令較多電廠的庫存仍然非常緊張。

近日，國家能源局先後召開會議，部署今冬明春供暖季煤炭、天然氣增產保供工作，該局有關業務司已分別赴京津冀、蒙東、黑龍江、湖南等地督導煤炭、天然氣保供工作，現場協調解決制約增產增供的問題，指導地方和企業落實能源保供各項舉措，努力增加能源供應，全力保障今冬明春重點地區民生用能需求。