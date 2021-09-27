孟晚舟回國｜王毅：任意拘禁他國公民是霸凌　再不應任其橫行下去

華為副董事長孟晚舟被加拿大政府扣押了1,028天，於9月25日晚順利返回中國。同時，兩名在中國獲釋的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor），已在9月25日返抵加拿大卡爾加里市（Calgary）。

27日的中國外交部例行記者會上，華春瑩稱，孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業。「經過中國政府不懈努力，孟晚舟女士終於平安回到祖國。我們對此表示由衷的高興。」



她稱，正如孟女士所說，沒有強大的祖國，就沒有她今天的自由。孟晚舟女士的平安回國，是中國黨和政府不懈努力的結果，是中全國人民鼎力支持的結果。

有一些大學生在中國外交部門口送上鮮花，表達對中國政府營救孟晚舟女士回國的感謝。（微博@趙立堅個人微博）

「正義也許遲到，但絕不會缺席。」華春瑩稱，這也再次充分證明，中國共產黨堅強領導下的強大中國，永遠是每一位中國公民的堅強後盾，中國黨和政府具有堅定的意志、強大的能力，堅決維護中國公民、中國企業的正當合法權益，堅定維護黨和國家的利益和尊嚴。沒有任何力量能夠阻擋中國發展前進的步伐。

此外，就孟晚舟歸國一事，外長王毅在與委內瑞拉外長通話時，談及此事時強調，中國歷來反對一切強權，不畏任何脅迫。中國政府維護本國公民正當權益的立場堅定不移，從不妥協。

王毅稱，那些出於政治目的，編造各種藉口，在世界上任意拘禁他國公民的做法，是徹頭徹尾的脅迫霸凌，是對國際規則和人類良知的公然挑戰，在21世紀的今天，再也不應任其橫行下去了。相信一定會有越來越多的國家站出來，和中國一樣，堅決抵制各種非法的單邊制裁、長臂管轄和政治構陷，共同維護國際公平正義，捍衛國際關係基本準則。