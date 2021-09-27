孟晚舟回國｜加拿大共產黨：恥辱插曲告終　外交仍需擺脫美國控制

華為前高管孟晚舟9月25日晚返回中國引起巨大轟動，超過8,000萬人通過官方央視直播觀看中國政府包機接回孟晚舟。對此，加拿大共產黨發文祝賀。



官方新華社旗下的「參考消息」官微26日指，在孟晚舟返回中國當天，加拿大共產黨在社交媒體推特（Twitter）向孟晚舟表達祝賀。

推文寫道，「好消息，孟晚舟女士本來就不應該被拘禁。針對孟晚舟女士的指控是由政治勢力推動的，目的是打壓中國的高科技企業」。

孟晚舟返回中國，加拿大共產黨發文祝賀。（Twitter@compartycanada）

加拿大共產黨官微還強調，「這段恥辱的插曲終於告一段落，為了不受美國和北約控制的獨立外交政策的鬥爭仍將繼續」。

對於加拿大共產黨的態度，中國網民在評論中稱，「現在能讓我記住的加拿大好人也只有白求恩了」。白求恩曾赴中國參加抗日戰爭，後病逝，受到中國官民的褒獎。

相較中國政府的高調宣傳及定性「重大勝利」，西方媒體，特別是加拿大、美國的媒體對此事的態度較為低調。而中國社交平台則充斥着濃烈的民族主義情緒。

而據一位微博大V「飛象網項立剛」透露，任正非創立的華為已經給合作伙伴發出通知，要求對方不能利用孟晚舟返回中國，煽動民族情緒搞營銷。

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同樣，海內外的社交平台也出現一些異議的聲音，有對比孟晚舟與普通民眾身份的，有質疑中國政府為何如此大張旗鼓浪費納稅人的錢財的，有猜測孟晚舟國籍的，還有的指孟晚舟與普通人沒關係，不一而足。