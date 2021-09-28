內地疫情｜疫情恐於冬季反彈　專家：考慮重點人群打加強針

Delta變異毒株傳播導致全球新冠疫情反覆。內地中醫內科專家張伯禮認為，新冠疫情多點散發、局部爆發不能完全避免，需要提高警惕，並預測疫情今年冬天可能會在中國反彈。



據內地《科技日報》9月27日報道，張伯禮9月25日在2021中關村論壇「第二屆全球科學與生命健康」平行論壇上發表上述言論。

張伯禮解釋稱，Delta病毒是優勢毒株，傳染性確實很強，一人可以傳染幾個甚至幾十個，傳播速度也快，很多國家又開始出現新一輪疫情。中國採取嚴防輸入措施，但又不能完全封閉國門，入境的人愈來愈多。他認為，中國今年秋冬還是要嚴防死守。

中國新冠肺炎疫情：圖為9月20日，民眾遊覽北京環球影城。（AP）

張伯禮相信，加強疫苗接種能防範疫情反彈，並說雖然疫苗對病毒感染的防護作用有所下降，但是對於防止轉向重症率和死亡率的效果還是很好的，有效率可以達到80%至90%。

中國疾控中心主任高福也稱，疫苗提供基礎免疫，可以減輕疾病負擔，並呼籲向世界共享疫苗。他說：「它可能防感染差了一點，防發病又差了一點，防傳播也不能防住全部，但在防重症、防死亡上效果明顯。因此，大家對疫苗要有信心。」

至於要不要打加強針，中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟說，世界衛生組織（WHO）認為現階段開展加強免疫的證據不足，而加強免疫的需求和時機，將根據同種技術平台、不同技術平台疫苗以及新變異株疫苗進行加強免疫的證據來評估確定。

尹遵棟說，中國對新冠疫苗加強免疫的考慮是，對重點人群，如輸入風險高的海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員；免疫功能相對較低的人群以及60歲以上的人群；由於工作、學習、交流需要，要到境外疫情高風險地區或者國家人群，在完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種。