內地疫情｜增13宗本土確診黑龍江佔11宗　官方：呈多點散發態勢

據國家衛健委網站公布，內地周一（27日）新增31宗確診病例，其中本土病例13宗（黑龍江11宗，均在哈爾濱市；福建2宗，均在廈門市）。

黑龍江連日來個案分佈在巴彥縣、木蘭縣、綏化市北林區等地。該省衛健委指出，新發病例表明，此輪黑龍江疫情開始呈現多點散發態勢。而27日個案則分佈在哈爾濱市和巴彥縣。



據澎湃新聞報道，自從黑龍江21日出現本土確診病例以來，到24日的34宗確診病例中，33宗都集中在哈爾濱的郊區巴彥縣，只有1宗在哈爾濱中心城區南崗區。當時，全員核酸篩查結果也很樂觀，不少人認為該輪疫情很快就會平息。

黑龍江衛健委指疫情呈「多點散發」態勢。（澎湃新聞）

然而，25日，哈爾濱市木蘭縣、松北區及綏化市開始出現確診病例或陽性感染者，這幾個地方人員交往密切，在目前的確診病例中，有10餘人近期曾去過綏化。

此輪疫情的密切接觸者和次級密切接觸者，還涉及多場婚宴，這些都為本輪疫情增加了不確定性，防控形勢相當嚴峻複雜。國務院聯防聯控機制已派專家赴木蘭縣、松北區及綏化市指導疫情防控和醫療救治工作。另外，當地政府24日也證實，目前病例的病毒基因定序結果顯示為Delta變異株。

黑龍江疫情源頭尚無定論。此前，汕頭大學病毒學專家常榮山指出，哈爾濱此輪疫情由兩名菲律賓入境人員引發的可能性極低，不排除首名病例是在省外感染的可能性，或與福建疫情有關。

圖為9月16日，福建省莆田市一名兒童接受新冠病毒檢測。（AP）

福建莆田首宗個案 疑在隔離點感染

在福建方面，國家衛健委赴福建工作組專家日前研判認為，目前廈門的陽性感染者來源發生結構性變化，絕大多數都不在社區而在隔離范圍內發現，現階段集中隔離點的防控顯得尤為重要。

國務院聯防聯控發布會上指出，該輪疫情的疑似源頭、莆田報告的首例病例極大可能是在集中隔離點感染，而廈門市的陽性感染者目前主要集中在同安區、佔比超過90%，相應需要集中隔離的接觸者，也大多是來自這個區域。

據悉，同安集中隔離觀察的接觸者很多來自同村或者同個工廠相互認識，走出隔離房間，在樓道聊天，甚至私自外出也時有發生，另外有部分集中隔離點生活垃圾和醫療廢物處置較不規范，帶來交叉感染的隱患，甚至個別隔離酒店還有普通客人在住。經過督導整改，目前同安區的集中隔離點已有較大改善。

27日下午，廈門市人民政府新聞辦公室召開廈門市疫情防控情況新聞發布會。據發布會介紹，目前，廈門疫情防控工作已取得階段性明顯成效，正處於拖尾期，已基本阻斷社區傳播鏈條。新發病例主要來自集中隔離區和封控區，沒有發生疫情向福建省外溢出的情形。