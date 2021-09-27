廣電總局下令停播「美容貸」廣告　杜絕「整容趁早」醫美貸款風氣

日前，《新華社》披露一些醫美機構以低息甚至無息誘騙消費者辦理「美容貸」，但實際上有貸款利率高達30%以上，有人「變美未成卻背了一身債」。此外，醫美亦有「低齡化」的趨勢，商家宣傳「整容要趁早」導致青少年的容貌焦慮。對此，國家廣電總局9月27日發布公告，要求自即日起，各廣播電視和網路視聽機構、平台一律停止播出「美容貸」及類似廣告。



醫美市場在內地潛力巨大。（資料圖片/視覺中國）

《新華社》記者日前走訪醫美機構調查發現，不少醫美機構都用「超低價優惠廣告」吸引客戶，原價幾百元甚至上千元的醫療美容服務往往標出「白菜價」，當消費者走進醫美機構時卻被推銷費用高昂的專案時，再進一步推薦「美容貸」。

記者指出，有些醫美項目價格更高昂，幾個項目做下來甚至會超過10萬元，但機構卻透過0利息0首付等方式誘惑消費者，甚至貸款給學生族群，「花明天的錢，圓今天變美的夢。」商家更透過宣傳「做不成學霸，做校花，整容要趁早」傳播容貌焦慮，讓醫美步入低齡化。

對此廣電總局發布公告27日指出，近期發現，一些「美容貸」廣告以低息甚至無息吸引青年，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。為此，廣電總局決定，自即日起，各廣播電視和網路視聽機構、平台一律停止播出「美容貸」及類似廣告。並要求各地各單位核查清理的情況，10月15日前報廣電總局傳媒司。

廣電總局提到，要各廣播電視和網路視聽機構、平台要高度重視，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，嚴格落實意識形態工作責任制和廣告宣傳也要講導向的要求，抓緊組織進行核查清理，確保上述要求落到實處，維護人民群眾利益，營造良好傳播環境。