樂活大灣區 | 24歲內地女每月使數千元做醫美　整完眼鼻再想隆胸

無綫（TVB）節目《樂活大灣區》介紹內地最新熱潮和消息。今日（26日）播出一集，講述近日大灣區興起整容熱潮，24歲的受訪者慧慧過去4年曾先後接受雙眼皮和改善鼻型手術，她的朋友Lily亦曾接受過幾次眼部整容手術。
慧慧每個月花費數千元進行醫學美容療程，接下來更想嘗試隆胸。她坦言：「每段時間流行的不同。有你會覺得其實這樣也挺美的，但看見別人那樣子，那樣子也挺好看，那你也想改變一下。」
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