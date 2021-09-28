光明日報刊文批藝人濃妝豔抹惹議　內地網民斥「管的太寬」

內地加大力度整治娛樂圈。周二（28日），官媒《光明日報》刊發中國傳媒大學教授曾慶瑞的文章指，一些青年男藝人「濃妝艷抹」，脂粉氣十足，一些女藝人臉上的濃妝完全掩蓋了自己本來的面容，別讓「濃妝艷抹」遮住藝術真實之美。



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文章表示，不論是在影視創作還是在綜藝節目中，演員選用、表演風格、服飾妝容等方面都應該自覺地向「濃妝豔抹」說「不」。去掉異化標籤不是剃個頭、留着鬍鬚就行，抹掉脂粉氣也不僅僅是卸個妝就成，這些文娛領域的亂象都需要從畸形審美上找到突破口，多管齊下，正本清源。不能讓「濃妝豔抹」遮住真實之美，靠實力、靠演技、靠藝德說話，才能贏得觀眾的鮮花和掌聲。

對此觀點，有網民評論稱，「不應矯枉過正，得看演員演什麼劇，人物角色需要的話化濃妝無可厚非；愛豆上舞台要表演化舞台妝也是正常的，因為在鏡頭面前會很吃妝，畢竟是表演，小時候文藝匯演小孩子上台跳舞也是會化舞台妝的。不是說濃妝就一定不好，要具體問題具體分析。」

還有網民表示，「我們需要真實，需要正能量，但客觀而言，藝人什麼妝容什麼造型，取決於影視作品、節目的需要，而不能脱離了場景去指責妝容。尤其是在舞台、燈光之下，有時候不濃妝豔抹是沒法實現藝術效果的。本質上來說，藝人很多時候的妝容，也是出於工作需要。」

也有部分網民斥責，「橋枉過正了，這麼說乾脆以後化妝品別賣了，我看京劇妝也挺濃的以後別畫了，憑什麼要用你的審美來批判大眾？ ​」、「讓你整娛樂圈亂象，不是讓你亂整娛樂圈！」「《光明日報》管太寬了吧，化妝也要管，越活越回去了。」

自紅極一時的流量明星吳亦凡被捕，趙薇疑遭封殺，鄭爽逃稅被重罰近3億元人民幣……內地娛樂圈正經歷「撥亂反正」。

9月2日，中宣部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》。通知提到，有關主管部門對明星天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅、低俗訊息炒作和劣跡藝人管理等不斷加大整治力度，取得一定成效。但是，隨着文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題有以新方式新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新情況新問題迭出，因此開展文娛領域綜合治理工作。