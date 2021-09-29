珠海航展｜隱形戰機的剋星　地面情報雷達「靈動」家族首度亮相

中國電科14所在第13屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）開幕當日（9月28日）舉辦主題為「中國雷達感知萬物」的產品推介會。14所多波段、全譜系地面情報雷達「靈動」家族也首度亮相。



YLC-8E型機動式UHF反隱形防空警戒雷達。（環球網）

地面情報雷達「靈動」家族包括YLC-8E型機動式UHF反隱形防空警戒雷達、SLC-7型L波段多功能地基防空雷達、SLC-12型S波段警戒雷達、YLC-12型C波段中低空多功能雷達等典型產品。這些雷達覆蓋UHF、L、S、C等波段，具備全數字化、先進技術體制等「四代情報雷達」基本特徵，骨幹型號已經陸續採用氮化鎵技術，整體性能更加強大。

中國電科首席科學家吳道慶吳道慶介紹，14所推出的多波段、全譜系地面情報雷達「靈動」家族具備多方面的技戰術優勢。第一，通過多頻組合、優勢互補；第二，多頻協同，高效探測；第三，動靜結合、高低搭配。依託YLC-8E和SLC-7雷達的強探測能力，駐守重要區域或敏感方向，發揮SLC-12和YLC-12雷達高機動性的優勢，作為「機動哨」，靈活組合，實現補網、強網、拓網。

吳道慶強調，通過多頻段、不同譜系之間的相互搭配，24小時連續工作可實現基礎防空能力。此外，若與海基、空基、天基雷達協同，融合戰區內多源訊息，可實現高質量訊息獲取，進而引導武器裝備實施立體化的制空及攔截作戰。

公開資料顯示，14所是中國雷達工業發源地，隸屬於中國電子科技集團有限公司。據觀察者網報道，在此次推介會上，14所副所長曹劍總結航展主要亮點：一是更加注重體現體系化的整體解決方案的能力。面向未來戰爭「訊息主導、體系協同、全域作戰」需求，14所基於訊息系統體系能力形成，以實現「陸海空天、四維一體，實現訊息火力一體化和戰場的單向透明化」為目標。

圖為YLC-8E型機動式UHF反隱形防空警戒雷達。（環球網）

二是更加注重體現攻防兼備的能力。在傳統的應用中，雷達是一種被動感知的防禦裝備，隨着作戰環境的變化和科學技術的進步，雷達已經越來越多地參與到攻防兼備環節中。本次航展，14所通過呈現14所雷達產品參與「觀察-確認-決策-打擊」（OODA）作戰全流程，多維度展示攻防兼備的能力。

三是更加注重體現應對新型作戰和新型威脅樣式的能力。近年來，隱形戰機極大衝擊各國現有的防空體系，無人機作戰、恐怖襲擊等都時刻威脅着各國的安全。為此，14所在本次航展首次展出了多款針對新型威脅的明星武器裝備。其中包括YLC-8E反隱形雷達，這是世界上首款頻段和能量並重，並實現高機動能力的產品；YLC-12是一款可以一鍵舉高到18米的新型中低空C波段多功能雷達，它可以解決無人機、巡航導彈等超低空目標的探測難題，並且在國際上的同類高舉探測雷達中，YLC-12的探測威力具有明顯優勢。這些首次亮相的產品代表了反隱形、反無人機、察打一體無人作戰等當下的熱點作戰發展方向。