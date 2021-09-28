珠海航展｜研究爆發過程　中國首顆太陽探測衛星預計今年發射

今日（28日），第十三屆中國國際航空航天博覽會在廣東珠海開幕，現場展出了由中國航天科技集團八院研製的太陽雙超衛星模型。

該院專家透露，作為中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星，太陽雙超衛星預計今年發射。



在第十三屆中國國際航空航天博覽會上，中國航天科技集團八院展出的太陽雙超衛星模型。（《中國青年報》）

據《中國青年報》報道，中國航天科技集團八院509所副所長王偉表示，中國即將發射的太陽雙超衛星的主要科學載荷為太陽Hα成像光譜儀，將在國際上首次實現空間太陽Hα波段的光譜成像探測。該探測器通過對這條譜線的數據分析，可獲得太陽爆發時大氣溫度、速度等物理量的變化，研究太陽爆發的動力學過程及物理機制。

王偉說：「該衛星採用超高指向精度、超高穩定度平台設計。通過採用平台艙、載荷艙磁浮可分離式設計理念，將實現載荷艙的超高精度指向與穩定控制，較現有水平提升1-2個數量級。」

王偉又表示，太陽是宇宙中唯一可以進行高空間分辨觀測的恒星，通過對太陽的探測，人們可以深入了解天體磁場的起源和演化、高能粒子的加速和傳播等重要物理過程，對天體物理學研究具有重要意義。

王偉稱，太陽的變化深刻地影響著地球上生命的生存。強耀斑和日冕物質拋射等太陽活動事件更是時刻影響著地球的空間環境，干擾通信和導航、威脅航天員的健康，甚至毀壞航天器。因此，對太陽活動的觀測和研究不僅具有重要的科學意義，更具有巨大的應用價值。