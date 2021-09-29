內地限電｜桂企自稱新發電技術不需任何原材料　突破能量守恆定律

內地限電波及多地之際，廣西一間企業近日聲稱成功研發一種不需要任何原材料、不受任何外界干擾，且已獲得國家專利的發電技術。



企業名為廣西南寧隆生達發電力科技有限公司，官網顯示其成立於2018年，屬於國家高科技，國家新能源，高科技企業，專注於研發生產電容補償式自循環發電機組。上述專利發電技術是「一種電容補償式自循環發電系統」，其可在不需要任何原材料、不受任何外界干擾，只利用自身儲存電源起動下，便源源不斷地發電和輸送電，「已經完全突破了能量守恆定律，而是通過電子槓桿和機械槓桿的原理，達到無功補償自循環發電的效果」。

據國家知識產權局官網顯示，上述專利於2018年8月8日申請，其發明人、申請人均為葉佔廣。不過專利目前處於「實質審查的生效」階段，即到目前為止還沒有取得最終的專利授權，上述公司在官網公示的專利號，僅僅只是專利的申請號。

同時，隆生達的背景也有待考證。據天眼查APP顯示，該公司註冊資本100萬元人民幣，葉佔廣為大股東，持有84%股份，廣西自來電電力股份有限公司則持股10%。然而，該公司參保人數為0人，是一家成立時間僅有3年的小微企業，性質與其官網所稱的大相逕庭。

至周三（29日），南寧市科學技術局高新技術科一位工作人員表示，該科室已關注到該公司的相關情況，並認為該公司號稱的技術，挑戰了普遍認識的客觀科學規律，「我們對這項技術也比較敏感，已經在派工作人員去了解情況了」。他又指，「國家新能源、高科技企業」是泛指的概念，並非專有名詞，而高新技術企業須經過國家認證，審核程序嚴格。

另一名南寧市市場監督管理局的工作人員則指，國字號高科技企業的宣傳是不允許隨便使用的，而該公司自稱獲得國家專利的情況亦可能涉及虛假宣傳。