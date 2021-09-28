內地限電｜連日最高氣溫達34℃　廣西羅城全縣辦公場所禁用冷氣

日前內地多個省市用電拉警報，各地紛紛推出應急能源政策，緩解用電壓力。近日，網上傳出一份廣西羅城要求全縣辦公場所禁用冷氣的通知。羅城縣政府辦公室周二（28日）回應內媒訪問時指，網傳通知屬實。



繼廣東省能源局和廣東電網有限責任公司周日（26日）聯合發布《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，提出冷氣要設定在不低於26℃的倡議後，近日，廣西羅城更明令全縣辦公場所禁用冷氣。而據內媒《澎湃新聞》報道，9月27日至29日，羅城縣最高氣溫皆達到34℃，30日為32℃，最低溫均為23℃。

內地一些省市因電力吃緊而限民生用電，居民生活受到影響。（微博）

根據這份「關於全縣辦公場所近期禁止使用空調的通知」，9月27日至30日，上級分配該縣用電指標僅有3.1萬千瓦，供電形勢十分嚴峻。目前，羅城境內所有工業用戶均停電停產後，該縣仍嚴重超負荷用電。為確保電網安全運行，根據上級要求，羅城供電局將計劃對10kV線路輪流拉閘限電，限電範圍將擴大到居民、商業等用戶。

通知指出，為在全國電力供應嚴重不足的情況下做好有序用電工作，積極應對用電緊張局面，避免分片區停電，經研究決定，近期全縣機關企事業單位、行政村辦公場所禁止使用冷氣。縣政府督查室將組織工信商務，供電等部門對各單位落實情況進行專項督查，對違反要求的，將由單位主要領導向縣人民政府作出書面說明。

羅城縣政府辦公室28日上午證實這份通知，指該縣近期的用電量已接近上限，「就要達到這個指標了，所以在9月27日到30日要節約用電，不能達到指標」。