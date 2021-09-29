內地佛媛網紅捱轟後又現病媛　病床上化精緻妝容拍照實為推銷藥品

「佛媛」形象近期在內地網絡上掀起熱潮，所謂「佛媛」即是「禮佛的名媛」，她們身著大牌服飾到寺廟抄經、坐禪、吃素「打卡」，試圖打造「出淤泥不染」的形象。雖然這一形象遭到內地官媒的狠批，但在此之後「病媛」形象亦在網絡上浮現。



繼「佛媛」後，內地網絡又浮現「病媛」。（小紅書）

據《健康時報》消息，「病媛」們通常在社交媒體中，發布一些自己面帶精緻妝容住院的照片及文字，她們通常聲稱自己患有甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌、抑鬱症等疾病，過幾日再稱自己「已經痊癒」，並分享自己的術後康復心得。

在某社交媒體中，「病媛」發布自己身著病號服、面帶妝容、神色甜美躺在醫院病床上的照片，並聲稱自己患有癌症、抑鬱症等。而「病媛」們「已經痊癒」後會在網絡中，介紹疤痕修復貼、保健品等產品，並稱自己親自使用過，效果很好。

有「病媛」就稱自己做了甲狀腺手術，切除腫塊後頸部有明顯疤痕，在使用疤痕貼、手術貼和疤痕凝膠後，疤痕便「神奇地」消失了，她還說，大家堅持使用可以像她一樣消除疤痕。此外，還有「佛媛」介紹可以「抗癌」的產品等。

對此，北京某三甲醫院的醫生表示，一般情況下，患者在公立醫院住院不允許攜帶複雜化妝品的，最多就是潔面或肥皂。「醫學是一門神聖的學科，醫院是救死扶傷的場所。這些人為了博關注、引流、漲粉、帶貨，聲稱自己身患重病，在醫院里化妝擺拍，既是對醫學、醫院的褻瀆，更是對承受病痛折磨患者們的不尊重。向消費者或病友們推薦某些未經權威機構認證過的產品，更是涉嫌虛假宣傳。」

有網民表示：

「讓它們去做殯媛吧」。



「化妝品是好東西 能把一群猿猴化得人模人樣的」。



「還有健身媛、豪車媛、瑜伽媛，其實都是為了『錢媛』，簡直讓人望『媛』莫及啊」。



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據早前報道，抖音、小紅書等社交平台近日對利用「佛媛」形象營造人設開展虛假宣傳營銷行為的賬號進行處罰。《工人日報》9月21日亦發表題為《狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的》的文章批評說，佛門清淨，忽然混進去一群看似與世無爭、實則物慾橫流的名媛，實在是罪過，呼籲「佛媛」的鬧劇該結束了，更希望「名媛」這個詞能回歸美好的本意。