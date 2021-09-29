安徽出生人口連減4年　官方：呈斷崖式下降趨勢

受少子化、人口老化等衝擊，內地人口問題近年來倍受關注，其中安徽省政府網站近日顯示，該省出生人口連續4年減少，整體呈斷崖式下降趨勢，形勢嚴峻。專家分析，即使有三孩政策等加持，短期內也很難扭轉生育數量越來越少的趨勢。



《安徽省人口與計劃生育條例（修訂草案徵求意見稿）》在本月27日至下月26日向公眾徵求意見，其規定，符合法律規定結婚的民眾除享受國家規定的3天婚假外，增加婚假10天；女方在享受國家規定產假基礎上，將延長產假90天；男方享受30天護理假；在子女6周歲以前，每年給予父母雙方各10天育兒假。職工在前款規定的產假、護理假、育兒假期間，享受其在職在崗的工資、獎金、福利待遇。並又提出建立生育補貼制度，而生育補貼具體辦法由設區的市政府制定。

當局同時公佈的說明提到安徽人口形勢極為嚴峻，據安徽省全員人口數據庫統計，2017年至今年該省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），年增長率為-12.1%、-11.4%、-15.8%，-17.8%，整體呈斷崖式下降趨勢。

分析指，即使有三孩政策等加持，短期內也很難扭轉生育數量越來越少的趨勢。（中新社）

對此，廣東省人口發展研究院院長董玉整教授表示，隨着現時育齡婦女越來越少及經濟社會的快速發展，民眾的生育觀念和行為都有了根本性變化。她分析，高昂的婚戀、生育、教育、養育成本已成為普遍負擔，嚴重影響民眾生育動力，即使不少人仍有生育的意願，但也會因現實壓力大而不願生、不敢生，還有一些是由身體因素導致。

故她認為，少生晚生成普遍趨勢，即使實行了單獨二孩政策、全面兩孩政策及三孩政策，短期內也很難扭轉相關趨勢；又指總人口負增長的趨勢已經不是一個未來問題，而是一個現實問題，是一個不可避免的趨勢。