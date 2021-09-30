留學生赴美遭盤查50小時後遣返　中使館提出嚴正交涉

一名中國赴美留學生在美國休斯敦機場入境時，被美國執法人員盤查約50個小時並被遣返。中國駐美國使館發言人9月29日表示，此舉嚴重侵犯中國赴美留學人員合法權益，已向美方提出嚴正交涉。



中國駐美國使館網站9月29日在回應記者問詢時披露上述消息。據使館發言人介紹，該學生已獲得美國政府簽發的合法簽證，但在入境時被無理盤查滋擾，在一處狹小空間內被限制人身自由長達50多個小時，期間正常飲食和休息均無法保障，最終被美方以莫須有的理由經第三國遣返。

數據顯示，赴美中國留學生是中國在海外留學生的最大群體。（新華社）

發言人指出，一段時間以來，美方持續干擾阻撓中美教育、人文等領域交流合作，接連發生執法人員對中國赴美留學生進行無端、粗暴盤問甚至遣返的惡劣事件，嚴重侵害當事人人權。美方做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，與美方自我標榜的開放自由等理念背道而馳。

使館發言人強調，人文交流是中美關係的社會根基，中國赴美留學生為促進中美相互了解和友誼發揮了積極作用，中美教育文化合作符合雙方共同利益，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員，停止侵犯中國公民合法權益，確保此類事件不再發生。

值得一提的是，就在8月15日，有3名中國留學生在休斯頓機場入境的時候遭到美方盤查，並遣返回中國，理由是3人受中國政府資助，或其個人手機內發現軍訓照片，因而被懷疑有軍方背景。對此，中方表示強烈不滿，也就此向美方提出了嚴正交涉。

中國外交部發言人汪文斌在回應此事時指出，美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。這種針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，是開歷史倒車，理應受到譴責。