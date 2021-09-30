珠海航展｜飛行表演隊改變拉煙配色　以白色向英烈致敬

9月28日，第十三屆中國航空航天博覽會開幕。據介紹，今年展館數量從上屆的8個增至11個，室內展覽面積達10萬平方米，室外展覽面積36萬平方米，參展飛機超過100架。

今日（30日），珠海航展有多場飛行表演，恰逢烈士紀念日之際，八一飛行表演隊及紅鷹飛行表演隊特意以改變拉煙的配色致敬。



首先登場的是空軍八一飛行表演隊，其選擇用拉白煙的方式致敬英烈。八一飛行表演隊政委高謙表示，這是他們首次在烈士紀念日組織飛行表演，意義特殊而重要。

▼中國空軍八一飛行表演隊

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紅鷹飛行表演隊隨後登場。今年是紅鷹飛行表演隊第二次參加珠海航展，自開幕以來，其每天皆為現場觀眾帶來空中表演。針對當地天氣與地域特點，該隊制定了3套表演方案，分別針對1800米、500米和300米高度的雲層，且首次將原有的17個動作增加到了21個。

空軍航空大學紅鷹飛行表演隊飛行員成宜軍表示，紅鷹表演隊的招牌動作是八機鑽石筋斗，8架飛機會以鑽石形態在空中作華麗轉身。他表示，動作難度最大的在於單機、雙機和機群之間的配合，表演期間，單機要根據機群活動特點實時進入，進行串場，將整個飛行表演動作串聯起來。雙機、四機還有六機的動作則以滾轉為主。而根據教-8飛機的特點加上彩煙，也是難點之一。

據介紹，由於表演會受到能見度、雲高和雲量的影響，所以隊員會根據天氣情況來調整飛行表演的動作。而今日恰逢烈士紀念日，紅鷹飛行表演隊也專門為此做了特別的安排。飛行員成宜軍表示，他們改變拉煙的配色，從彩色改為白色，以該特殊的形式向英烈致敬。

▼中國空軍航空大學紅鷹飛行表演隊