中共推第一批「偉大精神」清單　抗美援朝、改革開放、抗疫等納入

官方傳媒報道，中共中央批准中宣部梳理的第一批納入中國共產黨人精神譜系的「偉大精神」，並在中華人民共和國成立72周年之際予以發布。



報道稱，今年是中國共產黨成立100周年，「習近平總書記強調，一百年來，中國共產黨弘揚偉大建黨精神，在長期奮鬥中構建起中國共產黨人的精神譜系，錘煉出鮮明的政治品格」。

清單顯示，第一批納入中國共產黨人精神譜系的「偉大精神」，包括有建黨精神；井岡山精神、蘇區精神、長征精神、遵義會議精神、延安精神、抗戰精神、紅巖精神、西柏坡精神、照金精神、東北抗聯精神、南泥灣精神、太行精神（呂梁精神）、大別山精神、沂蒙精神、老區精神、張思德精神；抗美援朝精神、「兩彈一星」精神、雷鋒精神、焦裕祿精神、大慶精神（鐵人精神）、紅旗渠精神、北大荒精神、塞罕壩精神、「兩路」精神、老西藏精神（孔繁森精神）、西遷精神、王傑精神；改革開放精神、特區精神、抗洪精神、抗擊「非典」精神、抗震救災精神、載人航天精神、勞模精神（勞動精神、工匠精神）、青藏鐵路精神、女排精神；脫貧攻堅精神、抗疫精神、「三牛」精神、科學家精神、企業家精神、探月精神、新時代北斗精神、絲路精神。

報道指，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記「七一」重要講話精神，在全黨全社會大力弘揚偉大建黨精神、深入宣傳中國共產黨人精神譜系，將其作為黨史學習教育和「四史」宣傳教育的重要內容，更好地鼓舞激勵黨員幹部群眾弘揚光榮革命傳統、賡續紅色血脈，不斷增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，為實現中華民族偉大復興凝聚起奮勇前進的強大精神力量。

從清單所見，這些偉大精神中，有部分是來自習近平執政以來時代，例如有脫貧攻堅精神、抗疫精神、「三牛」精神、科學家精神、企業家精神、探月精神、新時代北斗精神、絲路精神等。