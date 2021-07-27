有片｜袁彌昌夥林朝暉對談重新認識中共：馬克思主義有可取地方

「重新認識中共」已是香港不能迴避的議題。適逢中國共產黨成立100周年，北京港澳學人研究中心聯同其他本地青年學人共同製作《不只一面》系列影片，冀能透過有別於刻板認知的維度和視角，闡釋中國共產黨的百年執政之於國家和香港的意義。其中一段影片邀得「70後」的時事評論員袁彌昌、「80後」的智庫研究員林朝暉、以及「90後」的年輕傳媒人黃宇翔對談中共帶領中國崛起的意義，而袁彌昌直指，馬克思主義有可取的地方，資本主義亦出現了不少問題，希望港人擺脫意識形態陷阱，用和平理性非暴力的方式與中央促進了解。



「70後」的袁彌昌、「80後」的林朝暉和「90後」的黃宇翔對談中國崛起的意義。（影片截圖）

《不只一面》系列共有三段短片，分別是《未來篇》、《責任篇》、《和平篇》。其中《未來篇》由一名被「黃巾」蒙眼的少女帶出對社會諸多疑問，與北京所強調的深層次矛盾相呼應。《和平篇》則以「70後」的袁彌昌、「80後」的林朝暉和「90後」的黃宇翔三人對談形式進行。

袁彌昌提到，中國崛起少令世界不再一強獨大，達到一定平衡，不會走向一極化。對於因為中國崛起而衍生的文明衝突，袁彌昌認為問題在於美國對中國的了解很淺薄，例如當資本主義出了問題，中國傾向展現其他制度優點以理服人，而非透過惡意的意識形態與西方比拼。

至於官方慣用的「大國責任」論經常被誤解為「稱霸」的問題，袁彌昌指出，當美國正忙於與阿富汗、伊拉克等打仗的時候，中國卻在默默幫助很多第三世界國家，「至少能讓國內脫貧已是對世界和平一大貢獻」。袁彌昌又說，馬克思主義有可取的地方，「實事求是」也是科學的手段，可惜過去一段時間以來的香港跌入了意識形態陷阱；但他相信，衝突和暴力已經告一段落，當下港人最需要令中央明白香港已經回歸理性，希望大家用和平理性非暴力的方式與中央互相促進了解。

「重新認識中共」已是香港不能迴避的議題。（梁鵬威攝）

本身是北京港澳學人研究中心理事的林朝暉解釋，該中心之所以牽頭製作《不只一面》，源於部份香港市民過去礙於語言和文化經歷等原因，欠缺對中共和內地的全面認識，希望能夠透過有別於刻板認知的維度和視角，客觀闡釋中國共產黨的百年執政之於國家和香港的意義。

林朝暉留意到，官方機構也有不少關於重新認識中共的宣傳，但認為那些多以回顧歷史或者嚴肅形式去呈現，相信比較難打動70後、80後及90後等中生代和新生代，而《不只一面》主要從普通香港人的疑問出發，再由本地青年學人為觀眾帶來另一視覺和想像的解答，藉此將中國共產黨本來就與香港息息相關的「一面」、以及西方和本地媒體鮮有觸及的「一面」表達出來，希望港人可以慢慢摒棄偏見、重新認識中共。