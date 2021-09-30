北京冬奧防疫政策出爐：實施閉環管理　不面向境外觀眾售票

北京冬奧在2022年2月4日開幕，國際奧委會（IOC）周三（29日）審議了北京2022年冬奧會和冬殘奧會疫情防控關鍵政策，有關政策主要有六項，包括實施閉環管理、僅向境內人士售票，以及所有註冊人員入住簽約酒店等。

另外，防疫規定還提到參賽運動員疫苗「應接盡接」；所有進入閉環內的境內外冬奧參與人員和工作人員都將進行每日核酸檢測。



根據上述政策，從2022年1月23日至冬殘奧會結束，將實施閉環管理，以確保冬奧會的安全舉辦。閉環管理涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。在閉環內，參與者將只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動。閉環內將使用冬奧會專用交通系統。所有進入閉環內的境內外冬奧參與人員和工作人員都將進行每日核酸檢測。

除運動員和部分隨隊官員入住冬奧村外，所有注冊人員都將入住北京冬奧組委簽約飯店，遵守北京冬奧會疫情防控要求。北京冬奧村分為居住區和運行區兩部分。居住區賽時為各代表團運動員和隨隊官員等提供居住、餐飲、醫療等保障服務；運行區則具有代表團注冊、辦公、安保、禮賓等功能。

組委會和國際奧委會要求參賽運動員疫苗接種「應接盡接」。其他人員執行「二選一」政策，即來華前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。世界衛生組織或相關國際組織認可，或相關國家／地區官方批准的所有疫苗均被承認。

大會也決定不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。大會正評估和優化所有活動，貫徹非必要不來華原則，國際奧委會執委會決定取消所有利益相關方的隨賓注冊類別。

此外，北京冬奧組委還將為無法獨立預定賽前或賽時航班的冬奧會各方提供幫助。按計劃，北京冬奧組委將於10月下旬發布第一版《防疫手冊》，12月發布第二版。相關政策還將在《防疫手冊》中得到更為詳細的說明。