內地限電｜內蒙古發電量領先全國省市　山東用電為何最多？

用電緊張、拉閘限電是近期內地民眾關注焦點。各地的發電量和用電量，與區域經濟發展緊密相關。內地各省份之間的電力情況如何？哪些省份發電多？哪些省份用電多呢？



據內媒《第一財經》根據國家統計局數據，對2020年31個省份的發電量和用電量統計梳理發現，發電量前十名的省份分別是內蒙古、山東、廣東、江蘇、四川、新疆、雲南、浙江、山西、河北。用電量最大的10個省份分別是山東、廣東、江蘇、浙江、河北、內蒙古、河南、新疆、四川、福建。

東北因電力吃緊而限民生用電，居民生活受到影響。（微博）

內蒙發電量居冠：利用煤炭資源 發展清潔能源

內蒙古是煤炭資源大省，2020年全區煤炭產量10.01億噸，與上年基本持平，擔當保障全國煤炭市場穩定的重責。根據《內蒙古日報》今年1月的報道，內蒙古主動擔當東北地區保供任務，2016年至2019年，向東北地區合計供煤近5.5億噸，以保障東北地區人民群眾過冬。2020年向東北地區供煤1.4億噸，與2019年基本持平。

內蒙古除了煤電多，風力發電、太陽能發電也多。2020年，內蒙古能源經濟實現了煤炭產能、電力裝機、風電裝機、發電量、外送煤炭、外送電量等「六個全國第一」。根據內蒙古2020年統計公報，2020年火電裝機容量9388萬千瓦，增長7.7%；水電裝機容量238萬千瓦，與上年持平；風電裝機容量3785萬千瓦，增長29.7%；太陽能發電裝機容量1176萬千瓦，增長22.2%。

圖為內蒙古錫林郭勒盟「五站五線」新能源匯集工程正式投運，把錫林郭勒盟豐富的風電資源通過特高壓線路送往北京、天津、河北、山東、江蘇等地。（新華社）

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，內蒙古煤炭產量大，建設了很多大型坑口電廠，大量煤炭資源挖出來後在發電廠就地轉化為電能再輸送出去。同時，內蒙古的面積很大，坐擁全國最大的清潔能源基地，近年來內蒙古的清潔能源大量供應到北京等地。

山東用電最多：高耗能產業比重高

至於用電量方面，山東居全國首位，中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析認為，山東的產業結構中，傳統的能源化工、冶金等產業比重較高，新興產業與廣東、浙江差距較大，而這些高耗能產業用電需求大，需要更多電力。

山東之外，河北和內蒙古的用電量位居第五和第六。數據顯示，在最新中國企業500強中，河北有24間，超過了福建、四川等省份，位居全國第六，其主要原因就是能源重化企業多。