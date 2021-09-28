內地限電｜北京部分地區「計劃停電」　官方：供電穩定常規檢修

據《界面新聞》報道，9月28日到10月8日，北京部分地區將計劃停電。該報道指出，記者就停電原因致電國家電網客服電話，對方回覆稱：「煤電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張。」引發討論。



對此，國家電網北京電力公司（國網北京）表示，網路傳播的計畫停電安排資訊，源於公司官方網站對9月27日-10月3日一周的計畫檢修所做的社會公告。國網北京強調目前，「首都電網供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求」。



《界面新聞》提到，在國家電網網上營業廳查詢，發現9月28日到10月8日，北京部分地區將計劃停電，涉及城區供電局、朝陽供電局、海澱供電局、通州供電局、門頭溝供電局、房山供電局等。

《界面新聞》記者就停電原因致電國家電網客服電話，對方回覆稱：「煤電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張。國家電網將堅決落實國家要求，積極應對近期電煤緊張導致的電量缺口。」該篇報道被多家媒體轉載。

對此，國網北京在微博發文指出，近期，結合國內個別省份出現限電情況，部分媒體和電力客戶向國網北京市電力公司提出關注問詢，特別針對「北京停電計畫」等網路資訊表示擔憂。

北京也傳出部分地區計劃停電，引發網絡熱議（Getty Images）

國網北京指出，網路傳播的「計劃停電」安排資訊，源於官方網站對9月27日到10月3日一周的計畫檢修所做的社會公告。

國網北京指出，「計劃檢修」是電網公司一項常規工作，目的主要是進行設備日常檢修運維和電網升級改造，確保首都電網安全可靠運行。強調「目前，首都電網供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求」。

據了解，按照國家電網網上營業廳，停電類型可分為計畫停電、故障停電、違約停電、有序用電停電、竊電停電、欠費停電、臨時停電等多種類型。此前，上海也傳出「計劃停電」七天消息。據了解，「計劃停電」是指供電公司因設備計畫檢修、配電網改造、小區表前線改造、新客戶併網、對特定區域在特定時段內實施的停電。