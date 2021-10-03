十一檔期｜吳京主演《長津湖》破11億票房　單日超《戰狼2》紀錄

耗資13億元（人民幣．下同）、中國史上最高投資電影《長津湖》從預售以來已經大賣，根據《貓眼專業版》票房數據，該片在內地十一假期第三日（10月3日），票房已累計突破11億元（人民幣．下同），更以單日4.26億票房成績，突破同樣由吳京主演的《戰狼2》單日票房記錄。



《長津湖》由陳凱歌及香港導演徐克、林超賢擔任監製及導演，由「戰狼」吳京、易烊千璽領銜主演，片中以朝鮮戰爭「長津湖戰役」為背景，講述71年前中國志願軍第9兵團，在戰場與敵軍的決戰。《長津湖》片長2小時56分鐘，據指投資金額達13億，拍攝用時近200天，前期人員達7000人，並涉及超過1.2萬名劇組工作人員。

在疫情重創下的電影市場，十一檔期第三天，《長津湖》以累計超11億票房交出這張答卷，並佔據國慶檔70%的票房，成功突破國慶檔單日票房紀錄，並連續刷新多項內地影史紀錄。

繼10月1日單日票房超過《八佰》 單日最高票房成績，成中國影史歷史題材電影單日票房冠軍後，《長津湖》於10月2日再超過《戰狼2》單日票房記錄，創造中國影史戰爭片單日最高票房紀錄。

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場面震撼但片長太久？ 網民評價不一

在最新的「豆瓣」電影評分中，該片亦收穫了7.6的高分。至於另一部主旋律大片《我和我的父輩》亦表現不差，累計票房有2.3億元。《長津湖》、《我和我的父輩》兩部電影，佔據逾90%的國慶檔總票房。

而針對《長津湖》，內地網民的評價不一。有不少網民直指電影的場面震撼、攝影創新，且立意切合國慶檔期、發人深省；但在劇情方面，則有意見認為電影花將近3小時來描寫的幾段戰役，過於破碎、冗長，電影後段也缺少張力。還有網民批評該片的電腦特效場面粗糙，令人「出戲」，及一些戰鬥場景過於「神場面」，難以在真實戰爭中發生。