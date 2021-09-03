11部電影定檔內地國慶檔　香港導演參與執導《長津湖》在列

還有不足一個月的事件，內地電影市場就將迎來國慶檔。隨著兩日內接連有4部電影定檔，2021年國慶檔陣容亦增至11部。其中由兩名香港導演徐克、林超賢，與內地導演陳凱歌聯合監製、導演的《長津湖》將於9月30日上畫。



據了解，目前定檔國慶檔的11部電影，包括三部主旋律電影《長津湖》、《我和我的父輩》、《鐵道英雄》；6部動漫類電影《皮皮魯與魯西西之罐頭小人》、《豬迪克之藍海奇緣》、《萌雞小隊：萌闖新世界》、《老鷹抓小雞》、《大耳朵圖圖之霸王龍在行動》、《探探貓人魚公主》；以及2部青春電影《五個撲水的少年》、《十年一品溫如言》。

其中，原定於8月12日上畫的《長津湖》，因疫情關係一度延期，周三（9月1日）宣布定檔9月30日。《長津湖》官方微博發文稱，「以青春無悔換來山河無恙，他們是人民的英雄，他們是中國的脊梁，他們是最可愛的人。如今繁華盛世，如你所想！」

《長津湖》以抗美援朝戰爭中「長津湖戰役」為背景，講述了71年前中國人民志願軍第9兵團，在條件嚴酷的戰場上，與敵方精銳部隊展開殊死對決的故事。作為博納影業「中國勝利三部曲」之一，影片製作規模、投資規模、拍攝時間跨度等多方面都創下中國影史之最。

演職人員方面，影片由陳凱歌、徐克、林超賢擔任監製及導演，吳京、易烊千璽領銜主演，段奕宏特別主演，朱亞文、李晨、韓東君主演，胡軍特邀主演。

值得一提的是，《長津湖》上畫之日，亦是「烈士紀念日」。

而定檔10月1日的電影《我和我的父輩》，則是繼2019年《我和我的祖國》、2020年《我和我的家鄉》後，「國慶三部曲」的第三部，由吳京、章子怡、徐崢、沈騰執導並主演。據了解，「國慶三部曲」的前兩部都獲得了不錯的票房，分別為31億元人民幣和28億元人民幣。

《我和我的父輩》作為「國慶三部曲」第三部，也延續了前作聯合執導的模式。以革命、建設、改革開放和新時代為歷史坐標，通過「家與國」視角描寫幾代父輩的奮鬥經歷。

值得關注的是，首次擔任導演的章子怡執導單元《詩》，該單元把目光對準了研製中國第一顆人造地球衛星背後的第一代航天人。

定檔內地國慶檔的電影海報: