十一國慶｜長假北京「首賊」與去年同人　同線路巴士竊200元被擒

內地十一連假期間，不少民眾外出旅行，但也成了竊賊作案的時機。在北京，5線路巴士是長假被竊事故的高發地點，當地公安佈局多名警力在5線路巴士途徑地點，等待竊賊出沒。

而警方今年抓到的首名竊賊，竟然與去年內地十一假期「首賊」是同一人，而且作案地點也與去年同樣是5線路巴士。警方指，他們跟蹤該名男子搭乘了五六躺5線路巴士，終於等到他下手竊取了200元（人民幣．下同）。



10月1日上午9時，北京市公安局機動偵查總隊三支隊的8名反扒竊警員在5線路巴士線幾個站點開始便衣布控。根據往年的反扒竊經驗，5線路巴士因為途經大柵欄、天安門、北海、鼓樓等北京著名旅遊景點，長假時乘客最多，竊賊也會選擇這趟車下手。

該名中年男子連續第二年在5線路巴士上偷竊被擒。（資料圖片／8684公交網）

上午10時許，在西板橋站蹲守的警員發現，一名50多歲中年男子形跡可疑。只見他從一輛5線路巴士落車後，就賊眉鼠眼地不斷打量周圍的乘客，然後又搭上另一輛5線路巴士。警員憑這兩個反常之處，斷定他是竊賊，於是跟蹤他上車，並通知其他隊員其體貌特徵。警員們相互配合，輪番跟控，只等他得手時人贓俱獲。

一個多小時過去，警員跟著他搭乘了五六趟車，中間還等他吃完了午飯，終於在巴士中午行至南長街站時，發現該男迅速從一名老年乘客的外衣口袋拿走200元現金，而後落車。該男立即被埋伏的警員控制，並被搜出偷來的200元。令警員意外的是，去年十一長假的第一天，也是在5線路巴士上，就曾捉到這名竊賊的犯行。時隔一年，他又成了今年十一長假落網的「第一賊」。

警員以該男犯行全程錄影作為證據，將該名男子拘捕。經審查發現，這名50多歲的竊賊是個慣犯，有一連串盜竊前科。而讓警員都有些意外的是，在去年十一長假的第一天，也是在5線路巴士上，抓到的第一個賊正是眼前這個人。

對於男子蟬聯兩年國慶「首賊」，內地網民議論紛紛：

「都用手機支付了，這行也不好做了」

「連續兩年蟬聯首賊稱號，屬實是賊行至高殊榮了」

「處罰太輕 可能明年抓的還是他」

「為甚麼一把年紀了還幹這樣的行當？這反映的是社會問題，值得深思。」

