浙江工地樁機倒塌壓死企業家父女　事故調查結果出爐多人被追責

今年6月22日，浙江寧波市知名企業「甬港現代投資控股集團有限公司」董事長趙慶，與女兒趙佳音坐車途經一工地時，被倒塌的打樁機壓到致死。

近日，事故調查結果對外公布，認定是因為工程違法轉包，使用不合格樁機，項目施工總承包單位、監理公司和建設單位安全責任落實不到位，為事故發生的主要原因。

涉事單位及多名人員被處理，其中項目樁基工程的實際承包人尚賢菊，以及樁基工程專業分包單位「浙江易和岩土工程有限公司」董事長洪靈正，被依法追究刑事責任。



事故調查報告顯示，6月22日上午8時半許，寧波市鄞州區邱隘鎮邱一村安置房Cl-4地塊（鄞州區會展路與芳草路交叉口）項目建築工地發生3#樁機倒塌事故，導致二人死亡，直接經濟損失約400萬元。

經綜合分析，事故調查組認定事故的直接原因，是3#樁機底盤東北側支腿油缸缸體與平台連接的法蘭盤處的焊縫、母材和斜支撐與底盤連接處存在大面積陳舊疲勞裂縫，在樁機平台自重及工作載荷作用下，陳舊裂縫擴大，造成法蘭盤斷裂，樁架底盤平台在支承失效的情況下突然傾斜，底盤上的立柱、斜撐等部件在樁架上的固定部位無法承受側向力的作用而被破壞，樁機立柱失去連接約束後倒塌。

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經查，該樁機是項目樁基工程的實際承包人尚賢菊，通過購買或製造新舊樁機零部件自行設計組裝而成。樁機於2019年9月組裝完畢，在投入事故工地使用前，上報專項施工方案報審資料中，該樁機套用的銘牌是浙江易和公司於2019年從福建廈興公司購置樁機的銘牌，但3#樁機未根據國家標準規範要求取得產品合格證。

調查結果稱，尚賢菊採用單獨購買和製造樁機配件自行生產、組裝液壓步履式多功能打樁機，並冒用他人廠名、廠址和其他樁機的產品合格證，偽造產地，為所涉3#事故樁機進行套牌；在不具備地基基礎工程專業承包資質情況下，以個人名義非法承包涉事工程；未按規定組織製定樁機設備操作規程，且在不具備安全生產條件的情況下，使用自造樁機作業。尚賢菊涉嫌重大責任事故罪，建議移送司法機關立案偵查，依法追究其刑事責任。

趙慶與女兒趙佳音被倒塌的打樁機壓到，送院搶救後不治。（都市快報）

浙江易和公司將公司承包的邱一村安置房Cl-4項目樁基工程，轉包給不具備相應資質和安全生產條件的尚賢菊，且未對施工現場安全生產進行有效管理。公司董事長洪靈正涉嫌重大責任事故罪，建議移送司法機關立案偵查，依法追究其刑事責任。

其他涉事的有關單位及人員，事故調查組分別建議由應急管理部門及建設主管部門，依法給予行政處罰及相應處理。至於涉事的政府部門及公職人員，事故調查組則分別建議給予誡勉處理、政務警告處分及書面檢查。