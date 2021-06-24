浙江寧波工地90噸樁機倒塌　當地知名企業董事長及女兒雙雙被壓死

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-24 17:15

浙江寧波周二（22日）上午發生致命意外，當地知名企業「寧波甬港現代投資控股集團有限公司」的董事長趙慶，以及他剛從加拿大回來的女兒坐轎車途經一工地時，被倒塌的樁機壓到，二人雙雙搶救無效身亡。目前，事故原因仍在調查中。

事發於上午8時30分左右，當時趙慶及其女兒乘坐一輛黑色轎車途經鄞州區東部新城芳草路和會展路交叉口一工地，詎料現場發生樁機倒塌，導致黑色轎車被壓。事後警方及醫護工作者迅速趕往現場，但二人最終搶救無效去世。據悉，涉事樁機達90噸重。

據天眼查顯示，成立於2011年的寧波甬港現代投資控股集團有限公司，其主營業務為房地產開房、資產投資、建築材料、物業管理等，註冊資本為1.19億元人民幣。寧波甬港現代投資控股集團有限公司法人趙紅持有該公司九成股份，趙慶持有該公司一成股份。

另外在周三（23日），即事故發生後一日，寧波市住房和城鄉建設局發布了《關於建築施工專項安全生產大檢查有關事項的補充通知》，要求各地重點排查樁架高度超過20米、自行走式、動力頭置頂式、根植樁式、長螺旋壓灌樁和三軸水泥攪拌樁施工工藝的設備，並著重普查奉化、北崙、象山等含砂礫層地質區域使用以上樁基工藝和高樁架設備較多的地區。