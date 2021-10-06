四川瀘州發生8.1級特大地震？　省地震局致歉：自動系統故障誤報

四川、雲南等地的民眾，周二（5日）深夜透過手機及電視機等平台收到一則地震預警，稱四川瀘州發生黎克特制8.1級大地震，引起不少恐慌。

四川省地震局事後回應稱是自動處理系統技術故障誤報，並就此致歉。



據介紹，當時的地震預警訊息顯示四川瀘州納溪區發生8.1級地震，網上流傳的多張截圖均顯示，訊息來源是「中國地震網（試運行）」。

四川省地震隨後在官方微博上回應稱，經核實後，所謂「2021年10月05日21時09分22秒在四川瀘州市納溪區上馬鎮附近（北緯28.52度、東經105.30度）發生8.1級地震，震源深度5公里」的地震預警訊息，為自動處理系統技術故障誤報，四川瀘州並未發生3.0級以上地震，對此深表歉意。

中國地震局值班人員在回覆傳媒查詢時亦表明應該是誤觸發，但具體情況有待進一步調查核實。

另據內地傳媒報道，事實上，在去年11月16日下午，四川省地震局的地震預警App，亦曾經兩次發出分別為7.1級及6.9級的緊急地震訊息，地點均位於四川巴中平昌縣。隨後，省地震局在App上明確標註為誤報。

成都高新減災研究所所長王暾受訪時坦言，預警要確保無一例誤報，要經受打雷、放炮、人員活動等多重因素的干擾，需要極強的抗干擾能力。雖然理論上地震預警是存在誤報的可能，但中國地震局研發的地震預警系統已多次誤報，其抗干擾能力有待提高。