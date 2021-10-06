背包客非法穿越「鰲太線」後失聯逾一周　天氣惡劣搜救受阻

陝西省寶雞市太白縣應急管理局周六（2日）接案指，一名背包客非法穿越「鰲太線」後失聯多日。周一（4日），陝西省森林公安局第二分局透露，該背包客已失聯逾星期，尚未找到，加上天氣不好，搜救難度大。據悉，鰲太線被戶外愛好者視作「戶外十大終極線路」之一，但穿越事故頻生，據不完全統計，至今年，鰲太線穿越累計失蹤、死亡人數已經超過50人。



上月25日，3名背包客一同從太白縣進入太白山自然保護區，兩日後，其中一人疑腿部抽筋，另兩人遂下山求救，詎料與附近村民折返時，該背包客已不知所蹤，其家屬並在周六報案。

當地應急管理局隨即聯繫救援隊展開搜救，可是一直未找到，搜救工作近日更因天氣因素而未能順利開展。據悉，周六救援隊按照調度派隊員前往搜救後，曾因山上突有大風大雪而被迫撤回，後又因天氣而暫緩救援。周二（5日），據中國氣象局官網顯示，未來3天太白縣地區均有雨，且氣溫相對較低，而該背包客至今已失聯超過一星期。工作人員則表示，他們會根據具體的天氣情況再作救援。

公開資料顯示，鰲太線是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，被譽為「行走在中華龍脊」上的探險。兩山直線距離達46公里，如算上山間起伏，徒步穿越的實際距離達140公里，而兩山間平均海拔達3566米，最高海拔在太白山的主峯拔仙台，達3777米，過程中的大部分更為無人區。再者，山中氣候多變，濃霧、冰雹、艷陽都可在一天內出現。

2018年4月，陝西太白山國家級自然保護區管理局、陝西省森林公安局第二分局曾發布禁止鰲太穿越的公告，惟穿越的人依然屢禁不止。據《中國鰲太穿越事故調查報告》顯示，鰲太線穿越事故的發生率正呈逐年上升趨勢，從2012年至2017年已累計失蹤、死亡人數多達46人。而據不完全統計，至今年，鰲太線穿越累計失蹤、死亡人數已經超過50人。