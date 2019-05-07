非法穿越西藏羌塘無人區遭罰5千　涉事情侶不服：1分錢都不交

內地徒步愛好者馮浩擅自離隊，獨闖西藏羌塘無人區後失聯50天，至本月5日獲救，他自稱在徒步期間曾斷糧7天，把包括草根在內所有能吃的東西都吃了，憑藉毅力活了下來。 事件引起社會關注，而西藏安多縣林業局派出所也在6日作出行政處罰決定，對馮浩及其同行的隊友三人非法穿越羌唐無人區一事，每人各罰款5000元（人民幣，下同）。

西藏安多縣林業局對三人非法穿越羌塘無人區各罰款5000元人民幣。（微博）

據此前報道，今年3月份，浙江杭州男子馮浩相約女友林夕（化名）及男隊友李志森，準備一同徒步穿越1500多公里西藏羌塘無人區，惟馮浩在行程中途離隊獨闖。其友人走出無人區後發現馮浩失聯，於是報警求助。當地警方其後派出大批搜救隊尋找馮浩。

在馮浩獲救後的第二天，林業局向三人開出罰單。李志森已經接受處罰，他在微博寫道：「林業局處罰了：5000元。15天內交齊！我接受！我也寫了保證書，承諾再也不會違反法律法規！」

但是馮浩和林夕對處罰有異議，馮浩認為他是初犯，罰款5000元有點高，而林夕覺得自己沒有做錯，一分錢罰款都不會交。林業局的工作人員表示，「他們二人不接受這個行政處罰，要走行政覆議，我們會帶著他們到我們縣法院或檢察院走行政覆議。」

西藏自治區林業廳2017年已發布公告稱，嚴禁在羌塘國家級自然保護區組織或進行非法穿越活動。（資料圖片）

據了解，2017年4月5日，西藏自治區林業廳發布公告稱，嚴禁在羌塘國家級自然保護區組織或進行非法穿越活動，嚴禁通過羌塘國家級自然保護區向新疆阿爾金山、青海可可西里國家級自然保護區進行非法穿越活動，對涉及自然保護區的違法違規行為將依法嚴肅查處。

（紅星新聞）