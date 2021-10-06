河北漢十級暴風天氣出行遭樹砸殘　起訴綠化部門獲賠370餘萬元

河北一名男子在十級暴風天氣出行，不幸遭路邊樹木擊倒，導致身體部分功能重度障礙，需要完全依賴護理。事發後，男子將當地綠化事務中心告上法庭，並最終獲賠370餘萬元（人民幣，下同）。



中國裁判文書網站公布相關案件。（中國裁判文書網站）

據《上海法治報》消息，河北男子楊先生在十級暴風天氣中，騎單車出行，行至某路段時，被一棵突然倒下的綠化樹擊中，隨即倒地昏迷。有市民發現後，楊先生被送往醫院搶救。

在之後的一年中，楊先生先後被送往多間醫院進行救治，花費過百萬元。經過司法醫學鑑定中心鑑定，他身體的部分功能重度障礙，達到一級殘疾，需要完全依賴護理。楊先生遂將當地的綠化事務服務中心起訴至法院，要求對方賠償醫療費、誤工費、殘疾賠償金等合共430萬元。

對此，綠化事務中心就表示，作為主管城市綠化的政府職能部門，已盡到養護服務，樹木傾倒由極端惡劣天氣造成，屬於不可抗力。而楊先生在氣象部門已對天氣進行預報的情況下，沒有躲避，徑行騎車上路，對事故的發生存在一定過錯。

楊先生則認為，綠化事務中心作為涉案樹木的管理者，不但有對樹木修剪管理的職責，還應能預見本地春季大風可能導致風險，啟動應急預案，避免造成損害；暴風存在只是局部區域，騎行路段沒有十級風暴；楊先生家屬事後來到事發現場，對周邊樹木進行勘察，發現這條路上僅這一棵大樹傾倒，經過清理後，現場留下傾倒的樹根，但是樹根部沒有根系，僅是一灘泥土，楊先生認為，這足以證明樹木管理不到位才是事故發生的主要原因。

法院經過一審後認為，因林木折斷造成他人損害，林木的所有人或者管理人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。本案中，被告對路旁樹木疏於管理造成原告受傷，判賠各類費用共370餘萬元。

綠化事務中心雖有提出上訴，但法院在二審中，依舊依據《民法典》相關法力，維持了原判。