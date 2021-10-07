新疆疫情｜滯留高速收費站無法離開　遊客飢寒交迫去廁所要一公里

新疆伊犁出現新冠肺炎疫情反彈，霍爾果斯市新增多名本土確診病例及無症狀感染者。

時值十一國慶節假期，新疆伊犁州疫情防控指揮部隨即要求在當地旅游的游客暫時不能離開。

據內地傳媒報道，受疫情影響，有約300多人一度滯留在位於霍城縣的兩個高速公路收費站，至今已超過30小時。

其中在惠遠東收費站，滯留遊客劉旭透露現場還有40多輛車，而他就只能靠獲分發的饅頭和榨菜充飢，如果需要去廁所，更是要到約一公里外的旱廁。



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報道指出，大多數人出門只帶了一套厚衣服，卻在滯留期間遭遇雨雪，在車上將就一夜後，部分老人家和孩子忍受不了，只能在交警帶領下返回，被就近安置。由於多地陸續出現新病例，高速公路解封無期，滯留收費站的遊客，約有一半人已經返回鄰近那拉提和新源縣，其餘人則堅持等待，期望能夠早日返家。

劉旭在受訪時表示，他是在10月1日抵達烏魯木齊，其後就後租車前往賽里木湖。劉旭在10月3日抵達伊犁，先後去了昭蘇縣和特克斯縣。緊接著，伊犁出現疫情反彈，劉旭決定配合防控，暫停活動，在特克斯縣的酒店待了兩天。不過，由於租用車輛即將到期，劉旭在周二（5日）早上7時出發前往烏魯木齊市，8時多抵達惠遠東收費站後卻車輛無法通行。劉旭只能有兩個選擇，一是繼續留在收費站等候放行通知，又或返回特克斯縣。

劉旭稱，一天一夜過去後，滯留的車輛已有所減少，但他還想再等一會，「我們也願意返回特克斯縣隔離，但目前酒店和隔離時間等等都還不確定，還想再等更明確的消息。」不過，就在周三（6日）傍晚，已經斷水斷糧的劉旭，最終決定還是返回特克斯縣。

劉旭並非個別例子，來自浙江杭州的曹先生同樣被困在惠遠東收費站動彈不得。曹先生一行三人是下周二下午3時左右來到收費站，打算繼續朝果子溝方向前往烏魯木齊，順利的話就乘搭飛機返回杭州。即使沒有航班，曹先生也打算開車先駛離新疆，再找地方飛回杭州。然而，曹先生在收費站被告知就被告知不能繼續往前，「這裡的車愈聚愈多，大家全被堵在收費站了。」

猝不及防的曹先生等人，亦如同劉旭般要在收費站捱餓，周二至周三下午近一天的時間，曹先生和與另外兩個朋友，只進食了一個現場工作人員分發的饢（發酵麵餅，是新疆的傳統食品）。曹先生車上只剩下四五瓶礦泉水和三四盒即食麵。曹先生坦言十分無助，「外面太冷了，我們只能待在車裡，還好車裡的油在出來的時候加滿了，暫時還夠用，可接下來該怎麼辦，心裡沒底。」曹先生最終決定響應政府號召，已開車返回那拉提。

對於收費站其他滯留遊客的情況，霍城縣公安局交警大隊的值班人員表示，目前按照統一部署，為保障大家的安全，霍城縣包括伊犁下面的所有縣市全部暫時處於封閉狀態。值班人員又透露，霍遠東收費站已經緊急調配兩次物資，故此滯留游客不必擔心，但就解封時間無期。