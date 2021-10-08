新冠肺炎｜內地網傳美軍確診名單　武漢軍運會「播毒論」再翻炒

中美在新冠溯源方面激烈交鋒。美國曾指控新冠病毒（SARS-CoV-2）來自中國武漢實驗室，中國則喊話美國公開2019年10月美軍在武漢軍運會上的反常舉動，指病毒可能由美軍帶到中國。



綜合10月8日消息，日前在網絡上有大V揚言一組名單，並聲稱這是暗網公布的參加武漢軍運會的新冠確診美軍人員名單 ​​。

官方央視曾報道，2019年10月，美國派出300多名選手赴武漢參加第七屆世界軍人運動會。其間，先後有5名美軍選手出現發燒、咳嗽和腹瀉等傳染病症狀，被緊急送到武漢著名的傳染病醫院金銀潭醫院就診，隨後被美軍專機接回國，其他參賽的美軍選手也匆忙返回美國。

名單列出了部分被感染的運動員名字、參賽日期及症狀，引發網絡關注。對於該份名單，不少網友質疑其真實性，也有網友稱根據運動員訊息很容易就能調查出這份名單的真偽。

世衛組織此前已經到中國武漢展開新冠溯源調查，稱病毒從實驗室產生的可能性微乎其微。不過今年9月，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱溯源政治化源於「沒有得到原始數據」，「我們請求中國提供這些數據」。

對於譚德塞稱在中國的溯源調查受到阻礙，要求中國提供更多相關的早期原始數據，趙立堅回應稱，事實是WHO聯合專家組在華考察期間，中方逐條展示了特別需要關注的原始數據，外方專家也多次明確表示，WHO專家組獲得了大量數據和訊息，對由於部分訊息涉及個人隱私，不能複製和攜帶出境表示充分理解。