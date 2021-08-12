新冠肺炎｜武漢軍運會美軍曾發燒咳嗽　央視提疑點籲美方公布內情

中美一直在新冠溯源方面激烈交鋒，美國多次指控新冠病毒來自武漢病毒研究所。《央視》昨日（11日）報道，2019年10月，美國曾派出逾300名選手赴武漢參加第七屆世界軍人運動會，當時有軍人出現發燒、咳嗽等症狀，質疑病毒可能由美軍帶到中國，籲美方公布內情。



據報道，中方向美軍提出4點質疑：

1、美軍選手到底得的什麼病？

2019年10月，美國派出300多名選手赴武漢參加第七屆世界軍人運動會。期間，先後有5名美軍選手出現發燒、咳嗽和腹瀉等傳染病症狀，被緊急送到武漢金銀潭醫院（收治新冠疫情早期病患的醫院）就診。當時，5名患者的初步診斷結果是患有瘧疾，但未能打消公眾的疑惑：目前無論在美國抑或中國，瘧疾基本已經絕跡，僅有非洲等衛生條件極差的地方才存在瘧疾感染的情況。試問美國軍人是如何感染上瘧疾？

2、美國為何匆忙派軍機將5人接回國？

有人質疑，若僅僅是患上瘧疾，在中國完全可以治癒，並不需要回美國治療；就算想回國治療，也可以乘搭民用航班，為何要不惜花錢派軍機緊急接走5名患者？事實上，在5名患病軍人被專機接回國兩天後，其他參賽的美軍選手也返回美國。

今年1月，世界衛生組織（WHO）新冠溯源小組曾前往武漢調查，在結束為期一個月的調查後，科學家明確指出武漢病毒泄漏 「極不可能」。（AP）

3、為何不公開這5名患病軍人的病例報告？

5名患病軍人回到美國後悄無聲息，沒有下文。美國方面對外封鎖消息，也未向外界公布相關的病例檢測報告等。如此大費周章卻又不給出合理解釋，不免引起外界質疑。

4：美國隊為何金牌榜上顆粒無收？

作為參加了六屆軍運會的常客，美國一直備戰第七屆軍運會，參賽選手中更不乏實力強勁的選手和團隊，例如美國女籃號稱是美國軍體女籃歷史上最為強大的隊伍之一。然而，美國在本次軍運會上未能獲獎，是史上首次在金牌上顆粒無收，排名第35位，出乎眾人意料。報道稱，美國此次「一金不求」的豁達表現，難免讓人有醉翁之意不在酒的感覺。

世衛組織（WHO）此前已赴武漢進行新冠溯源調查，並得出明確結論，指病毒不可能來自武漢實驗室，但美方近期又開始熱炒病毒來自中國，要求再次調查中國。對此，除要求美方公開武漢軍運會期間美軍上述反常舉動，中方還多次籲美軍開放德特里克堡生物實驗室讓世衛專家調查。